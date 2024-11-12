"قائد عاقل والتضحية به تضر الحكام" .. مسؤول إنجليزي سابق يدافع عن كوت رغم إدانته في مقطع "إهانة كلوب"

بعد صور قرار رسمي بإيقافه

أدلى الحكم الإنجليزي السابق بيتر والتون، بدلوه حول أزمة الحكم ديفيد كوت، بعد صدور قرار بإيقافه من قبل لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي، قد أصدرت قرارًا بإيقاف الحكم ديفيد كوت بعد نشر فيديو مثير للجدل له على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسب الألماني يورجن كلوب؛ المدير الفني السابق لليفربول، بألفاظ بذيئة وخادشة للحياء.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، اعترف كوت، البالغ من العمر 42 عامًا، بأن المحادثة حقيقية، لكنه لا يتذكر محتويات المحادثة بأكملها.

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واعترف والتون، الذي كان مسؤولاً عن اختيار الحكام في الدوري الممتاز بين عامي 2003 و2012 ويعمل الآن كمحلل تحكيمي، بأن إيقاف كوت بعد الفيديو "المروع" كان الإجراء الصحيح، إلا أنه دعا إلى توضيح الأمر بشأن المقطع وزعم أنه كان بمثابة "مفاجأة كبيرة".

وقال والتون في مقال كتبه بصحيفة "ذا تايمز": "هناك بعض حكام الدوري الإنجليزي الممتاز الذين أعتبرهم أكثر تحررًا، وأكثر فظاظة في سلوكهم بعيدًا عن الأضواء العامة. وديفيد كوت ليس واحدًا منهم".

وأضاف: "كنت لأصفه بأنه قائد عاقل، وربما متوتر بعض الشيء في بعض الأحيان، وليس واحدًا من الشباب. على عكس بعض الحكام، نادرًا ما تراه يضحك ويمزح مع اللاعبين أثناء المباريات - فهو عادة ما يكون صارمًا للغاية. أنظر إلى الفيديو وأتساءل عما إذا كان جزء من المشكلة هو أنه يحاول أن يكون شخصًا آخر".

كان والتون يتمتع بخبرة مباشرة، وإن كانت محدودة، مع كوت في نهاية مسيرته وأصر على أنه كان "اختيارًا معقولًا لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز متوسطة المستوى".

وأشار والتون إلى أنه كان قلقًا بشأن التأثير الذي ستخلفه هذه الأزمة بأكملها على حكام الدوري الإنجليزي الممتاز، مسلطًا الضوء على "التضحية" بكوت بسبب تعليقاته حول كلوب وليفربول.