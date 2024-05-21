ديفيد بيكهام يكشف.. لماذا سيتم قتله بسبب يورجن كلوب؟!

أسطورة الكرة الإنجليزي يفتح قلبه

تحدث الإنجليزي ديفيد بيكهام أسطورة مانشستر يونايتد والكرة الإنجليزية عن رحيل يورجن كلوب عن ليفربول، وذلك بشكل ملؤه الاحترام والتقدير.

وقال بيكهام في تصريحات لبودكاست "سمارتليس": "حتى كمشجع لمانشستر يونايتد، أحب يورجن (كلوب) أحب شخصيته، طباعه، وما قدمه للرياضة".

وأضاف مازحًا: "سوف يتم قتلي من بعض أصدقائي من مشجعي مانشستر يونايتد، لكنني حزين لرؤيته يغادر، ما فعله للنادي (ليفربول) وللعبة لا يصدق".

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وكان كلوب قد أعلن رحيله قبل أشهر عن ليفربول بنهاية منافسات الموسم الجاري 2023-2024، وأعدت وداعية له في ملعب أنفيلد بعد مباراة الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.