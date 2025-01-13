"اختبأت في صندوق السيارة" .. بطلة "خيانة" بيكهام المزعومة تكشف تفاصيل الموعد الأول!

هذا هو الموعد الأول لارتداء النجم الأرجنتيني حذاءه الجديد

عادت ريبيكا لوس للحديث مجددًا عن علاقتها بالإنجليزي ديفيد بيكهام رئيس نادي إنتر ميامي الأمريكي، كاشفة تفاصيل مثيرة عن الموعد الأول بينهما.

لوس كانت قد ادعت وجود علاقة غير شرعية مع نجم مانشستر يونايتد السابق خلال تواجده في إسبانيا للعب مع ريال مدريد، إذ استعان بها للعمل كمساعدة شخصية له حين انتقل للعاصمة الإسبانية ولكن الأمر تخطى ذلك حسبما سبق وزعمت.

لوس عادت للحديث عن الأمر في حوار مع صحيفة "إل موندو" ، حيث قالت "موعدنا الأول كان في مطعم "لا بارديسيلا" في مدريد، وقد اضطررت للانتقال إلى هناك مختبئة في صندوق السيارة حتى لا ينكشف أمرنا. بيكهام كان يُهددني دومًا بمقاضاتي بتهمة التشهير حال تحدثت لأحد عن علاقتنا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أضافت حول ما عانته بسبب الحديث عن تلك العلاقة "كان الأمر وحشيًا تمامًا، أحد مقدمي البرامج، ويُدعى كيكو ماتاموروس، ادعى أنه يعرفني ووصفني بالعاهرة، رغم أنني لم أتعامل معه مطلقًا. شخص آخر ادعى أنني كنت على يخت رونالدو في البرازيل وأقمت علاقة مع جميع اللاعبين هناك".

تابعت "التهديدات أيقظت الوحش الذي بداخلي، قررت القتال والدفاع عن نفسي من خلال الظهور في برنامج تلفزي في إنجلترا، ومن ثم في برامج أخرى، وقد كان لذلك تأثير أشبه بكرة الثلج".

يُشار إلى أن لوس ادعت سابقًا أنها أقامت علاقة مع بيكهام استمرت لنحو 4 أشهر عام 2004، وقد باعت قصتها لإحدى المجلات قبل أن تتحدث عن الأمر مجددًا حين صدر الفيلم الوثائقي الخاص باللاعب الإنجليزي على نتفليكس، حيث أشار حينها إلى أن تلك القصة شكلت تهديدًا مباشرًا وخطيرًا لقصة زواجه المثالية من فيكتوريا.