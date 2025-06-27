لعلاج إصابة استمرت 22 سنة .. بيكهام يكشف عن خضوعه لـ"جراحة سرية" طال انتظارها!

خضع ديفيد بيكهام لعملية جراحية "سرية" لإصلاح كسر في العظام كان يعاني منه منذ 22 عامًا، عندما كان يلعب مع منتخب إنجلترا.

ماذا حدث؟

في عام 2003، أثناء قيادته لمنتخب إنجلترا، شارك بيكهام في مباراة ودية ضد جنوب أفريقيا. بعد تعرضه لإصابة غريبة خلال هذه المواجهة تضرر معصم بيكهام الأيمن بشدة.

هل تعلم؟

اضطر إلى الخروج من الملعب بعد أربع دقائق فقط من بداية الشوط الثاني في مباراة أقيمت في ديربان، حيث كان من الواضح أنه غير قادر على مواصلة اللعب.

تم نقل بيكهام إلى المستشفى لتلقي العلاج. ولم يذب المسمار الذي تم إدخاله في ساعده بشكل صحيح مع مرور الوقت.

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الشائعات

في سن الخمسين، سعى بيكهام أخيرًا إلى حل هذه المشكلة، حيث عاد أسطورة مانشستر يونايتد - الذي يعمل حاليًا مع ليونيل ميسي كشريك في ملكية نادي إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم - إلى غرفة العمليات.

ونشرت زوجته فيكتوريا صوراً لزوجها في سرير المستشفى مع رسالة "أتمنى لك الشفاء العاجل"، حيث يظهر بيكهام وهو يرتدي سواراً أهداه له أطفاله مكتوب عليه "نتمنى لك الشفاء العاجل يا أبي".

ما قالته إحدى المصادر

قال مصدر لصحيفة "ذا صن" عن زيارة بيكهام الأخيرة إلى أحد المرافق الطبية: "كان ديفيد يعاني من الألم لسنوات، لكنه لم يهتم بالأمر. استمر في حياته حتى أصبح الألم لا يطاق في الأشهر الأخيرة.

أظهر فحص روتيني أن الدبوس الذي كان من المفترض أن يذوب لم يذب، لذلك تم حجزه لإجراء عملية جراحية لحل المشكلة أخيرًا بعد كل هذه السنوات. كانت فيكتوريا بجانبه وسار كل شيء على ما يرام. إنه في حالة معنوية جيدة".

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ما هو القادم لبيكهام؟

اعترف بيكهام سابقًا أن مسيرته الكروية المتميزة - التي شملت فترات لعبه في مانشستر يونايتد وريال مدريد ولوس أنجلوس جالاكسي وميلان وباريس سان جيرمان - تركت جسده يعاني من "إرهاق شديد".

وبعد هذه العملية يستعد الإنجليزي لمتابعة ما سيحدث يوم الأحد المقبل عندما يواجه إنتر ميامي بطل دوري أبطال أوروبا نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان في دور الـ16 من كأس العالم للأندية.