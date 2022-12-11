ديشان يوجه رسالة لمنتخب المغرب والركراكي: سنركز على الرياضة!

ديشان يقدر المغرب ويتوقع مباراة قوية ضد أسود الأطلس

تحدث مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان عن إنجاز المغرب بالوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022، وأوضح أنه لا بد من احترام الفريق الإفريقي.

حيث سيلعب منتخب الديوك ضد أسود الأطلس يوم الأربعاء المقبل في مواجهة مرتقبة تأهل المنتصر إلى نهائي المونديال.

وبالتالي بارك ديشان في البداية للمغرب والمدرب وليد الركراكي وأكد على أحقية أسود الأطلس بالتواجد في هذا المكان بعد الرحلة الكبيرة التي قدموها على مدار البطولة.

ديشان تحدث مع "TF1"، وقال: " مبروك لهم، لوليد الركراكي وموظفيه، دون الإساءة إليهم، هناك القليل من الناس الذين توقعوا وجودهم في هذا المستوى، لكنهم موجودون هناك، وليس مفاجأة عندما نرى الفرق التي تواجههم، لقد تلقوا هدفًا واحدًا في خمس مباريات لذا فهم يستحقون أن يكونوا هناك".

وعن المواجهة المرتقبة، أضاف ديشان: "يوم الأربعاء سيفكرون مثلنا: للوصول إلى النهائي، من المنطقي أن يكون الأمر كذلك، ومن جانبنا، هناك الكثير من الاحترام والتواضع فيما يتعلق بما فعلوه ويمكنهم القيام به".

واختتم: "إنها مباراة كرة قدم، لن نغادر الملعب الرياضي، إنها دولة وشعب عاطفيون".