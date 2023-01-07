ديشان يكشف كواليس خسارة فرنسا نهائي كأس العالم: 5 لاعبين لم يكونوا جاهزين

ديشان يتحدث عقب تمديد عقده مع الديوك

تحدث مدرب فرنسا ديدييه ديشان في مؤتمر صحفي عقب تمديد عقده مع الديوك حتى 2026 وكشف كواليس خسارة نهائي كأس العالم.

وأعلن الاتحاد الفرنسي مساء السبت عن استمرار ديشان في منصبه بعد قيادته الفريق لنهائي كأس العالم 2022 للمرة الثانية على التوالي، اللقاء الذي خسره ضد الأرجنتين بركلات الترجيح.

وكشف مدرب الديوك عن بعض ما حدث في المباراة النهائية: "الفريق لم يكن حاضراً لساعة كاملة، نعرف قيمة المنافس، ولكن نحن في المقابل امتلكنا على الأقل خمسة لاعبين لم يكونوا جاهزين للعب".

وأتبع: "لم نكن على المستوى لخوض هذا اللقاء، ولكن عدنا من لا شيء للمباراة، كان النهائي الأول لبعض اللاعبين وهذا ترك أثره".

وأكد ديشان في بقية تصريحاته على سعادته بالاستمرار في منصبه، وتركيزه حالياً على الاستعداد لخوض غمار يورو 2024 المقبلة.