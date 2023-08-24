ديشان يفتح الباب لعودة ميندي إلى منتخب فرنسا

ديشان يوضح مصير ميندي من المشاركة مع منتخب فرنسا....

علق ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، على قضية بنجامين ميندي، لاعب مانشستر سيتي السابق، واحتمالية عودته إلى المشاركة مع منتخب فرنسا، من جديد بعد تبرئته من التهم الموجهة إليه.

وابتعد المدافع الفرنسي، عن مزاولة كرة القدم قرابة العامين، وفسخ عقده مع مانشستر سيتي، بعد اتهامه بعدة تهم اغتصاب واعتداء جنسي على أربع فتيات.

وفي يناير الماضي، أقرت المحكمة ببراءة ميندي، من جميع التهم الموجهة إليه، وعاد اللاعب إلى ممارسة كرة القدم بشكل طبيعي، وانضم إلى فريق لوريان الفرنسي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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ومن جانبه تحدث ديشان، عن إمكانية عودة ميندي من جديد إلى منتخب فرنسا وقال، في حواره لصحيفة ليكيب الفرنسية: "في البداية، يجب أن نقر أن العنف ضد المرأة مثله مثل جميع أشكال العنف الأخرى، مرفوض وأي شخص يقوم بهذا الأمر يجب أن يتم إدانته ومحاكمته".

وتابع: "أما بالنسبة لميندي، يجب أن نحترم قرار المحكمة وألا نعلق عليها، ولكن منذ اللحظة التي أقرت فيها المحكمة عدم إدانة ميندي، لا يوجد سبب لعدم استدعائه للمنتخب من جديد".

وكان اللاعب صاحب الـ 29 عامًا، جزء من تشكيلة منتخب فرنسا التي فازت بكأس العالم 2018، ولكنه لم يشارك مع الديوك منذ نوفمبر 2019.