ديشان يخطط لتقليد أنشيلوتي والدفع بجريزمان كلاعب وسط!

مركز جديد لمهاجم أتلتيكو في المونديال

خطوة غير متوقعة يخطط ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا القيام بها، قبل المواجهة الأولى للفريق في كأس العالم أمام أستراليا.

منتخب الديوك يعاني من إصابات مؤثرة في خط الوسط، بغياب الثنائي بول بوجبا ونجولو كانتي، وديشان يريد اللعب بخطة 4/3/3 في البطولة لذلك قرر الخروج عن المألوف.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن المدرب الحاصل على مونديال روسيا 2018، يريد الاعتماد على أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد كلاعب وسط ارتكاز، وهو المكان الذي لم يلعب فيه من قبل.

وأوضحت أن ديشان يريد استغلال خبرة جريزمان وقدرته على الاحتفاظ بالكرة والمرور بها، من أجل مساعدة فرنسا في الاستحواذ على الكرة بأقصى صورة ممكنة خلال مباريات البطولة.

وأشارت إلى أن الأمر يشبه مع قام به المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في 2013، عندما قرر الاعتماد على الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بخط الوسط، وهي الخطوة التي نجحت خلال تجربته الأولى في ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة أن جريزمان قد يميل أحيانًا إلى الناحية اليمنى، لتتحول الخطة إلى 4/4/2، مع الاعتماد على كريم بنزيما وكيليان مبابي بخط الهجوم، بالإضافة للاعب آخر سيكون عثمان ديمبيلي أو كينجسلي كومان.

جدير بالذكر أن فرنسا تلعب في المجموعة الرابعة بالمونديال، والتي تضم كل من أستراليا والدنمارك وتونس.