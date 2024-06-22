"لا يزال يركض في الملعب حتى الآن" .. ديشان يتغنى بقدرات كانتي ويتحسر على مبابي!

"لديه قدرة مثيرة على إظهار إمكانياته الخاصة"

أشاد ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، بلاعب الوسط المخضرم نجولو كانتي، الذي حصل على جائزة رجل المباراة خلال مواجهة "الديوك" أمام هولندا في "يورو 2024".

وقال ديشان في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "إنه لاعب مميز للغاية. لدي خيارات عديدة أساسية في الوسط، لكن كانتي لديه قدرة مثيرة جدًا على إظهار إمكانياته الخاصة".

وأضاف المدرب الفرنسي مازحًا: " كانتي لا يزال يركض هناك في الملعب حتى الآن".

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وأشار إلى أن غياب نجم الفريق كيليان مبابي، كان سببًا مؤثرًا في عدم قدرة فريقه على الفوز أمام هولندا، وقال: كيليان يبقى كيليان، فهو لا يقارن بالآخرين، أما باركولا فهو لاعب مميز ويؤدي بشكل جيد في التدريبات، لذا فهو متواجد معنا".

وتابع ديشان: "خضنا مباراة قوية لكن تنقصنا اللمسة الأخيرة، بينما لعب المنتخب الهولندي بحذر أكثر من المعتاد. مقارنة بالمنافس كان لدينا 36 ساعة فقط للتعافي، ومع ذلك فعلنا ما كان بوسعنا وقدمنا أداء جيدًا".

وختم: "الفريق الفرنسي لعب بشكل متوازن إلى حد ما، وتمكنا من خلق الخطورة والدفاع بشكل جيد".