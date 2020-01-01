ديشان يؤكد عودة مبابي وفاران: مستعدون للمواعيد القادمة

تصريحات ديشان وفاران عقب فوز فرنسا على البرتغال

قال ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي إنه يشعر بالفخر بما قدمه اللاعبين خلال المرحلة الماضية مؤكدًا ثقته الكاملة فيهم فيما هو آت.

وألحق منتخب فرنسا بنظيره البرتغالي هزيمة مؤلمة بهدفٍ نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب النور بلشبونة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أمم أوروبا.

الديوك بهذا الفوز ضمنوا التواجد في نصف النهائي باستغلال أفضليتهم في المواجهات المباشرة، بعد أن انتهت المباراة السابقة بينهما بالتعادل السلبي بدون أهداف في أكتوبر الماضي

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وعقب المباراة قال ديدييه ديشان المدير الفني للديوك: "نحن سعداء بالفوز والطريقة التي لعبنا بها، كان لدينا روح التضامن الصحيحة. كان بإمكاننا التسجيل في الشوط الأول كذلك وحافظنا على مستوانا طيلة المباراة"

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وأضاف: "فخور باللاعبين حتى من لا يقدم منهم مستوى مميز مع ناديه، لأنهم عندما يكونون هنا تكون النتائج مثالية بالنسبة لي ويكون اتحادهم مثمرًا، مبابي؟ سيعود أمام السويد"

وتابع: "لا تزال هناك تلك الروح التنافسية وقد أثبتوا الليلة أن فريق فرنسا لا يزال فريقًا رائعًا، مع الأخذ في الاعتبار صعوبة المباراة والخصم الذي واجهناه اليوم فإننا قمنا بعمل كبير"

ومن جهته، قال المدافع رافائيل فاران إنه يشعر بالسعادة بعد التأهل مؤكدًا أن العمل الكبير الذي قدمه زملاؤه كان كلمة السر في الانتصار الذي تحقق اليوم وفي النجاحات السابقة.

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وأكد: "لدينا الكثير من الإيجابيات إلى جانت النتيجة، سنكون قادرين على الاعتماد على هذا لتخطيط أنفسنا نحو المواعيد النهائية القادمة"