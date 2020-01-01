ديشان: هذه هي مشكلة بوجبا، وفترته الحالية هي الأصعب

ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا يؤكد على صعوبة الفترة الحالية في مسيرته بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

أكد ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا على صعوبة الفترة الحالية في مسيرة النجم بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ديشان، وأكد خلالها أنه سيتحدث مع بوجبا حول المشاكل الأخيرة التي تعرض لها في مانشستر يونايتد.

وقال ديشان: "ليس لدي أي نصيحة له، هو يعرف المجموعة جيدًا، ومر الكثير من الوقت منذ أن لعب لفريقه، لكنه في وضع لا يسمح له أن يكون سعيدًا هناك بتلك الدقائق التي يحصل عليها".

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وأضاف: "هو لا يمر بأفضل فتراته، وتعرض لعدة إصابات بالإضافة لفيروس كورونا الذي أصابه بأعراض قوية، لذلك هو في حاجة لاستعادة النسق الخاص به".

وأردف: "مع لا توجد مشكلة، سأكون متأكدًا من ذلك، والأمر ليس سهلًا أبدًا للاعب في موقفه لكنني سأتحدث معه وسيخبرني عن شعوره الحالي وسأخبره برؤيتي للموقف وشعوري تجاهه".

وأنهى تصريحاته بالإشادة بالثنائي كينجسلي كومان ولوكاس هيرنانديز: "يتمتعان بفعالية كبيرة ودائمًا ما كانا لاعبان من القمة".

جدير بالذكر أن منتخب فرنسا سيواجه نظيره الفنلندي وديًا يوم الأربعاء، قبل لأن يواجه البرتغال والسويد في الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.