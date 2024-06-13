"سأتحدث مع ديشان في هذا الأمر" .. ميندي يفصل بين مبابي وفينيسيوس ويتهرب من سؤال مزعج

"أستمتع بوجودي هنا مع المنتخب"

رفض فيرلاند ميندي، لاعب ريال مدريد ومنتخب فرنسا، الحديث عن مستقبله مع النادي الملكي، مؤكدًا أنه لا يفكر حاليًا سوى في منتخب بلاده المشارك في بطولة الأمم الأوروبية.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة النمسا، الإثنين المقبل على ملعب مركور شبيل أرينا بمدينة دوسلدورف الألمانية، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من بطولة "يورو 2024".

وعندما سئل ميندي عن مستقبله مع ريال مدريد خلال مؤتمر صحفي قبل ساعات من انطلاق البطولة الأوروبية، قال: "لا يمكن الحديث عن مستقبلي مع ريال مدريد في الوقت الحالي".

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وردا على سؤال مباشر عما إذا كان قد تحدث مع النادي الملكي بشأن تجديد عقده، لم يكن واضحًا أيضًا. وقال: "سنرى ما سيحدث بعد كأس أوروبا. بالنسبة لريال مدريد، أستمتع بوجودي هنا مع المنتخب، وفي الحقيقة أفضّل تجنب المؤتمرات الصحفية، فهذا ليس من اهتماماتي".

وتابع: "لا أعرف سبب عدم مشاركتي في التشكيلة الأساسية مع منتخب فرنسا، لكني سأتحدث عن ذلك مع المدرب ديدييه ديشان. لكل شخص رأيه الخاص، هذا هو الحال في كرة القدم، وأنا لي رأيي".

وأوضح ميندي أنه لن يكون هناك أي تعارض في ريال مدريد بعد انضمام كيليان مبابي إلى الميرنجي مع الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، مضيفًا: "هما مختلفان للغاية في الأداء، أتمنى أن تسير الأمور بينهما بشكل جيد للغاية".

ويشارك ميندي للمرة الأولى في بطولة الأمم الأوروبية بعمر 29 عامًا، وقال: "أتمتع بثقة أكبر دفاعيًا، لقد تحسنت في المواجهات الفردية".