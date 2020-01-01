ديشان: معاناة جريزمان في برشلونة طبيعية

عام أول صعب للفرنسي

علق مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان على معاناة نجم بلاده أنطوان جريزمان في موسمه الأول مع برشلونة بعد انتقاله من صفوف أتلتيكو مدريد.

جريزمان انتقل مقابل 120 مليون يورو الصيف الماضي ولكن لم يظهر بالمستوى المعتاد له، وعانى من تراجع المستوى والإصابات مؤخراً أيضاً.

وقال الناخب الوطني مع "RTL": "وضعيته الحالية لا تقلقني، لا أملك أي شكوك حول قدراته، هذه ليست محل نقاش من الأساس".

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وأكمل: "كل اللاعبين يمرون بفترة انتقالية في العام الأول مع النادي الجديد وتكون الأمور أكثر صعوبة، يملك العقلية المناسبة للتعامل مع الوضع".

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وأدلى ديشان برأيه في قضية ممارسة كرة القدم دون جمهور: "في الطبيعي يكون الجمهور حاضراً والمدرجات مكتظة، الآن هذا ليس ممكناً".

وختم: "نفتقد للأدرينالين والمشاعر، المتعة ليست مكتملة ولا يمكن أن تكتمل بدون الجمهور في المدرجات".

وأصبحت فرنسا أول دولة في غرب أوروبا تعيد الجمهور في لقاء بي إس جي ولو هافر الودي مساء الأحد وتم تطبيق التباعد الاجتماعي.