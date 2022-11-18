ديشان مدافعًا عن بنزيما: ما فعله يكفي لاعتباره أسطورة فرنسية

مدرب فرنسا يرفض التقليل من مهاجم ريال مدريد

قرر ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، الخروج للرد بنفسه على رفض جيروم روثين إطلاق لقب الأسطورة على كريم بنزيما.

لاعب باريس سان جيرمان السابق والناقد الرياضي الحالي، خرج للتقليل من بنزيما، ليرد عليه نجم ريال مدريد قائلًا:"أنت تتحدث كثيرًا، حافظ على تركيزك".

وقال روثين عن مهاجم الديوك:"يمكننا وصفه بالعديد من الكلمات ولكن يجب رفض هذه الكلمة على وجه التحديد، هي ليست محاولة لتشوية سمعة ما قام به كريم مع ريال مدريد لمدة عشر سنوات، ولكنه بالنسبة لي ليس أسطورة لكرة القدم الفرنسية".

ورد ديشان في نقاش نظمته صحيفة "Le Parisien" الفرنسية على هذه التصريحات قائلًا:"كل شخص لديه مشاعره الخاصة وتحليله الفردي، ولكن بنزيما جلب للكرة الفرنسية الكثير من الألقاب الجماعية والفردية، إذا لم يكن من الأساطير، فالكثير منهم ليسوا كذلك".

ويطمح بنزيما في قيادة منتخب فرنسا للحفاظ على لقب كأس العالم في مونديال قطر 2022 الذي ينطلق يوم الأحد القادم، حيث يقع فريقه بالمجموعة الرابعة مع الدنمارك وتونس وأستراليا.