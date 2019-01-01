ديشان: لا أصدق أننا تأهلنا لليورو

لماذا لا يصدق ديشان تأهل فرنسا لليورو؟

قال ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي إنه لا يصدق أن المنتخب الفرنسي قد تأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية قبل نهاية التصفيات بهذه الفترة.

وكان المنتخب الفرنسي قد تأهل إلى يورو 2020 رسميًا، ما يجعله يلعب المباريات المقبلة من التصفيات كتحصيل حاصل دون حسابات.

وحول ذلك، ذكر ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا أنه يحضر لمباراتي ألبانيا ومولدوفا بشكل جدي، متناسيًا التأهل إلى كأس الأمم الأوروبية بشكل رسمي.

وأضاف: "خلال النسخة الماضية أقيمت البطولة على أرضنا ولم نخض التصفيات، لذا فأنا أخوض هذه المنافسات كمدرب للمنتخب لأول مرة"

وأضاف: "نهاية التصفيات بشكل فعلي ستمثل نهايتها بالنسبة لي، حتى الآن، لا يعني ضمان التأهل بأن تصفيات اليورو قد انتهت"

وتابع: "سنلعب مباراتي ألبانيا ومولدوفا كما لعبنا المباريات الماضية من التصفيات، هذه حقيقة، لا دخل لتأهلنا بالأمر"

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يذكر أن منتخب فرنسا قد خسر نهائي النسخة الأخيرة في 2016 أمام منتخب البرتغال بهدف للا شيء، وذلك بعد بطولة استضافها على أرضه.