ديشان غاضبًا: بنزيما؟ اختيار الحاضرين لنهائي كأس العالم لا يخصني!

النجم الفرنسي لن يظهر أمام الأرجنتين

حالة من الغضب ظهرت على ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا، بسبب سؤاله من جديد عن إمكانية تواجد كريم بنزيما بنهائي كأس العالم.

بنزيما تعرض للإصابة قبل انطلاق المونديال، ليغادر قطر بشكل كامل ويتجه إلى عطلة قصيرة قبل العودة إلى تدريبات ريال مدريد استعدادًا لاستئناف الموسم.

وبعد ظهور الفرنسي في التدريبات من جديد، ظهرت بعض التكهنات حول إمكانية تواجده مع فرنسا أمام الأرجنتين بنهائي المونديال ولو بشكل شرفي، غدًا، الأحد، وهو الأمر الذي رد عليه ديشان في المؤتمر الصحفي للقاء.

وقال ديشان غاضبًا خلال رده على صحفي برازيلي:"هل تنشر الخبر بين الصحفيين الأجانب؟ إذا لم أجب عليك ستقول إنني أشعر بالغضب، هناك العديد من المصابين بالفريق وكريم واحد منهم، لدينا أيضًا لوكاس هيرنانديز يعاني من إصابة".

وأضاف:"لدي 24 لاعبًا لإدارتهم وأنت تعرفهم جميعًا، ليس من العدل الحديث عن اللاعبين غير الموجودين هنا، وليس من اختصاصي أن أقرر من يأتي لمشاهدة المباراة، فأنا أركز على فريقي فقط واللاعبين الموجودين تحت تصرفي".

يذكر أن صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أن بنزيما لن يتواجد مع فرنسا حتى ولو بصورة شرفية في نهائي المونديال، بسبب توتر علاقته بديشان الذي شعر بالغضب من تجاهل نجم ريال مدريد له في خطابه خلال حفل فوزه بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام.