ديشان: حزين لما يفعله توخيل مع كانتي ومبابي يلعب في مراكز عدة

أبرز ما جاء في مؤتمر المدير الفني لمنتخب فرنسا

قال المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشان إن ثلاثية جيرو ومبابي وجريزمان تسعده، مؤكدًا أنه حزين بشأن ما يحدث مع كانتي في تشيلسي وسعيد بعودة نجم برشلونة عثمان ديمبيلي إلى قائمة فرنسا.

وشهدت قائمة المنتخب الفرنسي وجود عدد كبير من المهاجمين ولاعبي الخط الأمامي، الأمر الذي اعتبره المدرب الفائز بكأس العالم 2018 رفاهية تساعده كمدير فني.

وحول مبابي قال: "كيليان لديه القدرة على اللعب في جميع المراكز الهجومية. في ناديه، اليوم يستخدم بشكل أساسي في مركز المهاجم الأيسر، حتى لو كان يتمتع بقدر كبير من الحرية. أحيانًا يلعب في المحور خلال المباراة".

وأضاف: "في المحور يتألق كيليان حيث يكون فعالًا أيضًا،على اليمين، يلعب أقل مقارنة بما يقوم به في العمق وعلى الجانب الأيسر، أناقش الأمر معه لأتأكد من شعوره.وراحته عندما يكون في جانب واحد، خاصة على اليسار".

وفيما يخص ثلاثية مبابي - جيرو - جريزمان قال: "لن أفصلهم عن بقية الفريق وهذا منهجي الذي يعرفه الجميع، لكن عندما تنظر إلى عدد الأهداف وتحاول وضع خطة تساعد على حضور الثلاثي، فهذا ما سمح لفريق فرنسا بأن يكون منتخبًا أقوى".

وتابع: "إنهم يعرفون بعضهم البعض جيدًا، وهناك آليات في الجانب الهجومي، الخبرة والتجربة، شيء مهم للغاية بالنسبة لأي لاعب وأي رسم خططي، الأمر متروك لهم للحفاظ على هذا المستوى من الأداء "

وأكمل: "طالما أن هناك 26 لاعبًا اخترتهم في حالة جيدة، سأختار فريقًا منهم دون أن يكون هناك أسماء مفضلة، جميع اللاعبين متاحون، أن تمتلك هذه الرفاهية في الاختيار أمر جيد ويساعدك كمدرب بكل تأكيد".

وحول نجولو كانتي قال: "لقد اعتاد على المستوى العالي، إنه لا يقدم أي شيء أقل من ذلك في أفضل حالاته، لست سعيدًا عندما لا يبدأ به توماس توخيل مباراة مع تشيلسي، لكن كل شيء يتسم بالتواصل".

وأردف: "يمكن للاعبين الوصول بشكل أقل جودة من ناديهم والعودة في حالة أفضل إليه، والعكس ممكن أيضًا، كانتي؟ إنها المخاوف الجسدية أكثر من تلك الفنية، حيث يعاني من مشاكل مرتبطة بالإصابات امتدت معه لعدة مواسم".

وأخيرًاعن عودة عثمان ديمبيلي قال: "إنه مخلص لنفسه دائم الاحتفاظ بابتسامته، لديه تاريخ قوي إلى حد ما مع منتخب فرنسا، إنه جزء من مجموعة توجوا كأبطال للعالم في روسيا في 2018 وهذا يمنحه الخبرة والثقة".

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واسترسل أيضًا: "لقد تأثر بالإصابات التي عانى منها بشكل متكرر، لكننا نعرف كل مميزاته وإمكانياته، نتمنى أن تكون إصاباته قد انتهت وأن يتطلع إلى الأمام، هو يقوم بأشياء جيدة للغاية مع برشلونة في الوقت الحالي، نحن نعرف ما يمكنه تقديمه وما هو قادر على القيام به ".