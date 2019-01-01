ديشامب وجوارديولا.. أسماء مطروحة لخلافة أليجري في يوفنتوس

مدرب فرنسا ديشامب ومدرب مانشستر سيتي جوارديولا أسماء مطروحة لإدارة يوفنتوس من أجل خلافة أليجري بعدما ذهب زيدان إلى ريال مدريد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن مستقبل المدرب ماسيميليانو أليجري في يوفنتوس لم يعد مضمونًا في الوقت الحالي.

وكان أليجري قد فاز بلقب الدوري للعام الخامس تواليًا له كمدرب وللعام الثامن تواليًا بالنسبة ليوفنتوس.

وفقد أليجري خلال هذا الموسم لقب كأس إيطاليا لأول مرة بعدما اعتاد الفوز به في أعوامه الأربعة الماضية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٩ أبريل ٢٠١٩

وخرج من دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام عند الدور ربع النهائي في سيناريو قلب الطاولة كثيرًا عليه.

وحسب كالتشيو ميركاتو فإن ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أصبحت أسماء مطروحة على طاولة إدارة يوفنتوس من أجل خلافة أليجري سواء الموسم المقبل أو الموسم الذي يليه.

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يذكر أن هدف إدارة يوفنتوس الأول كان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ولكنه في خطوة غير متوقعة عاد إلى ريال مدريد.