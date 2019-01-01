النتائج المباشرة
الانتقالات

ديشامب وجوارديولا.. أسماء مطروحة لخلافة أليجري في يوفنتوس

التعليقات()
Getty Images
مدرب فرنسا ديشامب ومدرب مانشستر سيتي جوارديولا أسماء مطروحة لإدارة يوفنتوس من أجل خلافة أليجري بعدما ذهب زيدان إلى ريال مدريد

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن مستقبل المدرب ماسيميليانو أليجري في يوفنتوس لم يعد مضمونًا في الوقت الحالي.  

اختيارات المحررين

وكان أليجري قد فاز بلقب الدوري للعام الخامس تواليًا له كمدرب وللعام الثامن تواليًا بالنسبة ليوفنتوس.

وفقد أليجري خلال هذا الموسم لقب كأس إيطاليا لأول مرة بعدما اعتاد الفوز به في أعوامه الأربعة الماضية.

وخرج من دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام عند الدور ربع النهائي في سيناريو قلب الطاولة كثيرًا عليه.

وحسب كالتشيو ميركاتو فإن ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أصبحت أسماء مطروحة على طاولة إدارة يوفنتوس من أجل خلافة أليجري سواء الموسم المقبل أو الموسم الذي يليه.

نحو أفضل مواسمه | كيف كان عام بنزيما الأول بدون رونالدو؟

يذكر أن هدف إدارة يوفنتوس الأول كان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ولكنه في خطوة غير متوقعة عاد إلى ريال مدريد.

إغلاق