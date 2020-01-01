ديست: أواجه مشاكل في التواصل مع ميسي ولا أفهمه

نجم برشلونة الجديد يبدو أنه لم يفهم ليونيل ميسي بعد

اعترف سيرجينو ديست المنضم حديقًا إلى نادي برشلونة بأنه لم يفهم تعليمات ليونيل ميسي له خلال أول ظهور له مع الفريق الكتالوني يوم الأحد الماضي أمام إشبيلية.

وتعادل برشلونة أمام إشبيلية مساء الأحد الماضي بهدف لمثله في مباراة شهدت الظهور الأول للنجم الشاب والقادم من أياكس أمستردام الهولندي.

وعلى الرغم من أن نجم المنتخب الأمريكي يعتقد أنه بدأ بداية جيدة مع زميله الجديد ليونيل ميسي، إلا أنه اعترف من وجود بعض المشكلات على مستوى التواصل.

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وانضم ديست مؤخرًا إلى برشلونة في صفقة قيمتها 21 مليون يورو ومن المنتظر أن يحل مشكلات الظهير التي عانى منها الفريق الكتالوني في السنوات الأخيرة.

وقال ديست لموقع NOS الهولندي: "اليوم رأيت الجميع وكان اللقاء الأول مع ميسي أيضًا، ميسي لا يتحدث الإنجليزية وهذه أزمة، لكن كان لقاءه مميزًا للغاية.

وأضاف: "لقد أعطاني تعليمات عندما دخلت، ولأكون صادقًا، فأنا لا أعرف ما قاله لي ولم أفهمه، لكننا كنا نبتسم، لذا يجب أن يكون كل شيء على ما يرام ، أليس كذلك؟"

ورفض ديست الانتقال إلى بايرن ميونخ على الرغم من اهتمام بطل أوروبا بخدماته مفضلًا خوض تجربة يحلم بها مع الفريق الكتالوني واللعب بقميص برشلونة.

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يذكر أن ديست قد قدم أوراق اعتماده سريعًا مع أياكس ليخطف أنظار الجميع وهو ما يسعى ليكرره مع برشلونة في رحلة ستكون بالطبع أكثر صعوبة.