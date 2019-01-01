ديربي ميلانى على خدمات نجم بايرن ميونخ

إنتر وميلان وصراع جديد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية ألمانية أن ثنائي ميلانو إنتر وميلان مهتمام بضم نجم بايرن ميونخ توماس مولر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولعب مولر 41 لقاء هذا الموسم مع الفريق البافاري في كل المسابقات، سجل فيها تسعة أهداف وصنع 14 أخرى.

وقالت "كيكر" إن مولر يريد الرحيل عن بايرن بنهاية الموسم بسبب عدم شعوره بالسعادة في ظل عدم استقرار دوره داخل الفريق هذا الموسم.

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وأشارت الصحيفة ذائعة الصيف في ألمانيا أن هناك اهتمام من قبل الثنائي ميلان وإنتر بضم الدولي الألماني السابق في حال قرر بايرن بيعه.

وتحدثت الصحيفة عن وجود اهتمام أيضاً من عدة أندية إنجليزية بالتعاقد مع مولر، دون أن الكشف عن الفرق المهتمة.

الجدير بالذكر أن مولر شارك أساسياً في اللقاء الأخير لبايرن، والذي شهد تعادله مع نورنبرج ضمن مجريات البوندسليجا.