"ديربي جدة شهد "مجزرة تحكيمية"، وظننت أن الاتحاد فاز بكأس آسيا"

تعليق قوي على أفراح واحتفالات الاتحاديين بالفوز على الأهلي

وجه الناقد الرياضي أحمد الشمراوي انتقادات لاذعة للحكم السعودي محمد الهويش تتعلق بإدارته لمباراة الاتحاد والأهلي في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعوديين.

الاتحاد حسم ديربي جدة لصالحه بهدفي حمدان الشمراني وأحمد حجازي ليُعزز أزمة الأهلي، حيث مازال الفريق يبحث عن انتصاره الأول في الدوري السعودي بعدما حقق 5 تعادلات وخسارتين.

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الشمراني وصف ما حدث في المباراة من الحكم الهويش بأنه مجزرة تحكيمية، بقوله "تسرب قبل المباراة بيومين أن الهويش سيكون حكم الديربي، وهنا بدأت حملة منظمة شبه يومية ضده في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وصلت إلى حد إطلاق هاشتاج ضده".

أضاف "ما حدث في المباراة من الحكم يُوصف بحسابات العصر "مجزرة تحكيمية"، أولًا هناك حالة طرد لأحد لاعبي الاتحاد لو تمت لغيرت الكثير في سيناريو المباراة، وثانيًا الهدف الثاني كان من خطأ غير موجود للاتحاد بل كان واضحًا أنه للأهلي، وثالثًا هدف حجازي به دفع ضد مدافع الأهلي".

أتم في تلك النقطة "أخطاء الهويش في تلك المباراة لم تكن مبررة أبدًا، وقصة تعطل تقنية الفيديو كذلك يجب التوقف عندها لأنها أثرت على قرارات الحكم، لأننا علمنا أن الـ "VAR" لم يكن يعمل وقت تلك الحالات".

الصحفي البارز انتقل إلى نقطة أخرى خاصة بأحداث ما بعد اللقاء، إذ انتقد بقوة احتفاء واحتفال الإعلاميين وبعض البرامج المبالغ به من وجهة نظره بفوز الاتحاد، مشيرًا إلى أن العميد فريق كبير وقد فاز في مباراة ولم يُتوج بكأس آسيا.

أحمد الشمراني - جدة: بعد ما شهدت احتفال الاتحاديين بالفوز على الأهلي تصورت أن الفريق فاز بكأس آسيا .

الحصاد الرياضي ...@Ahmed_alshmrani pic.twitter.com/nwy180GrJr — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) October 4, 2021

إذ قال "سأتحدث بصراحة، ما شهدته من بعض البرامج والإعلاميين بعد فوز الاتحاد غريب جدًا، احتفالات كبيرة وأغاني ونقل مباشر من داخل غرفة تغيير ملابس الاتحاد، كل هذا لمجرد الفوز في مباراة على الأهلي، لقد ظننت أن الفريق تُوج بكأس آسيا، حتى حين تُوج بكأس آسيا لم يُحتفل به هكذا".

تابع "الاتحاد فريق كبير وبطل آسيا وطبيعي أن يفوز ويخسر أمام الأهلي، والأهلي سبق أن خسر أمام فرق صغيرة مثل أحد والعين وغيرهما، هي مجرد مباراة فاز بها فريق وقد يخسر اللقاء القادم وهكذا".

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًا بـ16 نقطة فيما يتواجد الأهلي في المركز الـ13 بـ5 نقاط فقط.