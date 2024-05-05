ديربي الرياض: موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك السعودي 2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد نهائي كأس الملك السعودي 2024 والذي سيجمع الهلال والنصر في ديربي الرياض، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والمزيد...

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية، إلى ملعب الجوهرة المشعة لمعرف بطل كأس الملك السعودي لموسم 2023-2024، في مباراة مثيرة ستجمع بين الهلال والنصر.

سيعمل الهلال على مواصلة مشواره المميز هذا الموسم، واستكمال حصد البطولات المحلية، إذ سيدخل المباراة وعينه على الفوز فقط، على الجانب الآخر رغبة النصر في الفوز باللقب لا تقل عن النصر، خاصة لمصالحة الجماهير بعد خسارة كافة المسابقات التي دخلها العالمي هذا الموسم.

وتأهل الهلال، إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد في نصف النهائي بهدفين لهدف في مباراة مثيرة، بينما حجز النصر مقعده في النهائي بعد الفوز على الخليج بثلاثة أهداف لهدف.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

جدول مباريات كأس الملك السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة الموافق 31 مايو 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

ولم يتم حتى الآن تحديد موعد انطلاق صافرة بداية اللقاء، وسنوافيكم بالمزيد من التفاصيل عند توافرها.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024؟

القنوات الناقلة لكأس الملك هذا الموسم هي قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع موسم 2021-2022 وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال- النصر الجمعة 31 مايو 2024،

ssc الجوهرة المشعة

ما الجوائز المالية في كأس الملك السعودي 2023-2024؟

الفائز ببطولة كأس الملك يضمن مقعدًا له في دوري أبطال آسيا وكذلك بطولة السوبر السعودي.

كما يحصل الفائز على 10 ملايين ريال سعودي، أما الوصيف فيحصل على 4 ملايين ريال سعودي فقط.

ما تاريخ مواجهات الهلال والنصر في البطولات المختلفة؟

سبق وأن تواجه الهلال مع النصر في 174 مباراة بمختلف البطولات الرسمية وكانت الغلبة للهلال في 68 مرة، بينما فاز النصر في 61 مباراة، وحسم التعادل ديربي الرياض 43 مرة.

كما سبق وأن التقى الفريقان في 7 مباريات ودية، نجح النصر في الفوز باثنين منهم، وفاز الهلال في ثلاثة، وانتهت مباراتين بالتعادل.

البطولة عدد المباريات عدد مرات فوز الهلال عدد مرات فوز النصر التعادل الدوري السعودي 117 43 42 32 كأس الملك 19 10 5 4 كأس ولي العهد 11 8 3 0 كأس الاتحاد 23 6 9 8 كأس السوبر 2 1 1 0 دوري أبطال آسيا 1 1 0 0 كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 1 0 1 0 مباريات ودية 7 3 2 2

ما سجل الفائزين بكأس الملك السعودي عبر التاريخ؟

يعد الأهلي هو الأكثر تتويجًا بكأس الملك بواقع 13 مرة، يليه الهلال محققًا 10 ألقاب.