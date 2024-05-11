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أحمد مجدي

ديربي الرياض: موعد مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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تعرف على موعد ديربي الرياض بين النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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يحل الهلال ضيفًا ثقيلًأ على النصر في ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

الهلال يدخل المباراة وهو متوج بلقب الدوري السعودي ولكنه يطمح في إثبات ريادته بفوز أخير على النصر في الدوري ياعف من فرحة أنصاره.

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بينما النصر يطمح في تعكير فرحة الحصول على اللقب على غريمه في ديربي الرياض، ويريد بدوره أن يحقق 3 نقاط شرفية لجماهيره.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر والهلال في ديربي الرياض لحساب الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

المباراة التالية

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة النصر والهلال في ديربي الرياض بدوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

موعد مباراة النصر والهلال في ديربي الرياض بدوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 17 مايو 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءُ بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في ديربي الرياض بدوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة النصر والهلال في ديربي الرياض بدوري روشن السعودي

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد بتعليق فارس عوض.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
 النصر - الهلالالجمعة 17 مايو 2024
21:00 السعودية ومصر		SSC SPORT 1 HDفارس عوضالأول بارك

التشكيل المتوقع للنصر أمام الهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب لويس كاسترو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىديفيد أوسبينا
خط الدفاعأليكس تيليس - إيمريك لابورت - علي لاجامي - سلطان الغنام
خط الوسطعبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو
خط الهجومساديو ماني - أيمن يحيى - كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع للهلال أمام النصر في دوري روشن السعودي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب جورج جيسوس المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

حراسة المرمىياسين بونو
خط الدفاعياسر الشهراني - خاليدو كوليبالي. -علي البليهي - سعود عبد الحميد
خط الوسطروبن نيفيش - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش
خط الهجومسالم الدوسري - مالكوم - ميشيل ديلجادو - ألكسندر متروفيتش

ما تاريخ مواجهات الهلال والنصر في ديربي الرياض بالدوري السعودي؟

على مستوى الدوري السعودي، التقى الهلال والنصر في 116 مباراة، فاز الهلال في 42 مباراة، وفاز النصر في 42 مباراة، وتعادلا سويًا في 32 مباراة.

هذه الأرقام توحي بمستوى التنافسية القوي بين الفريقين العريقين في مسابقة الدوري السعودي.

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