"ديربي الرياض بين تأكيد علو كعب وتسديد فواتير سابقة"

الهلال يُواجه النصر مساء غدٍ الثلاثاء

shahid

يخوض الجريحان "الهلال والنصر" مباراة صعبة مساء غدٍ الثلاثاء في مباراة مقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، ويأمل كل منهما في الفوز لأهدافه الخاصة.

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الناقد الرياضي محمد الشيخ وصف اللقاء بأنه مواجهة بين الهلال الراغب في تأكيد علو كعبه على خصمه والنصر الساعي لتسديد فواتير سابقة وتعزيز موقعه في المنافسة على لقب الدوري مع الاتحاد.

وأوضح الشيخ أن الهلال يجب أن يكون الطرف الأفضل في اللقاء نظرًا لأنه يلعب دون أي ضغوطات بعكس منافسه الأصفر الراغب في حصد النقاط الكاملة للبقاء قريبًا من الاتحاد في الصدارة.

إذ كتب عبر تويتر "المنطق يقول أن مواجهة ديربي الرياض يفترض أن يتحكم الهلال بزمامها، كونه الأكثر ارتياحًا، فبالنسبة له لم تعد سوى "تأكيد علو كعب"، ولا تعدو أكثر من ذلك في الحسابات، بينما هي تضغط النصر فنيًا ونفسيًا، فهي بالنسبة له ذات مكتسبات عدة: تسديد فواتير سابقة، وثلاث نقاط، وتعزيز الفوز بالدوري".

يُشار إلى أن الهلال فقد عمليًا حظوظه في المنافسة على لقب الدوري بعد اتساع الفارق مع الاتحاد في الصدارة إلى 10 نقاط مع لعبه مباراة إضافية.

Shahid