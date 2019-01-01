عندما ساد الرعب والبكاء داخل الملعب - حكايات ديربي النصر والهلال

الموت كان يدق باب ديربي الرياض مرتين.

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

دائمًا ما يحمل ديربي الرياض الكثير من الحكايات والأحداث المثيرة، والتي يتذكرها البعض بالتأكيد، وذلك قبل المواجهة الشرسة التي ستجمع بين الهلال والنصر مساء اليوم الأحد.

الهلال يتصدر ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بينما يحتل النصر المركز السابع برصيد 11 نقطة، وهذا لا يعني أن الديربي محسوم، بناءً على تاريخ المواجهات بين الفريقين.

دعونا نتذكر حادث مثير حدث في ديربي الرياض عام 1997، في مباراة جمعت بين الهلال والنصر، على ملعب الملك فهد الدولي.

في مباراة المربع الذهبي، بالمرحلة الأخيرة لتحديد بطل الدوري السعودي، جمع ديربي مثير بين النصر والهلال، وذلك خلال مباراتين.

وحدثت لقطة شهيرة في تلك المباراة، التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، باللقاء الذي أقيم في نصف النهائي.

تلك المباراة كادت أن تنهي حياة النجم ماجد عبد الله لاعب النصر، بعد تصويبة قوية من عبد الله الشريدة لاعب فريق الهلال، ليسقط لاعب العالمي مغشيًا عليه، حيث قام ببلع لسانه.

الذعر والرعب سيطر على ملعب المباراة، للدرجة التي جعلت بعض اللاعبين ينهمرون في البكاء، خوفًا على نجم النصر الذي كان سيفقد حياته.

ونجح الجهاز الطبي في تدارك الأمر، وأنقذ حياة ماجد عبد الله، واحدًا من أفضل لاعبي الكرة السعودية على مر العصور.

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الشريدة تحدث عن إصابة ماجد عبد الله، حيث قال: "كنت أحاول تشتيت الكرة بشكل طبيعي، ولكنها جاءت في وجهه ليفقد الوعي، وهذا الأمر كان جديدًا تمامًا، وكان هناك أحد أفضل الأخصائيي في العالم كله، وكان له دورًا كبيرًا".

وتعرض الشريدة لحادث كاد أن يفقده حياته هو الآخ، في مباراة العودة، والتي انتهت بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

لاعب الهلال تحدث عن تلك الحادثة قائلًا: "في مباراة العغودة كان كينيدي مهاجم النصر متعصبًا في المباراة، وأعطاني ضربة بالكوع في الجو، حدث نزيف داخلي في الجمجمة".

وواصل: "بعدما تم توقيع الكشف عليّ، أكد الطبيب لي أن هذه الإصابة ناتجة عن حادث مروري وليست مباراة كرة قدم".

لا ينسى أحد تلك الحكايات التي لن تمحى من ذاكرة أحد، وذلك في تاريخ ديربي الرياض الذي يجمع بين النصر والهلال.