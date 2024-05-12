ديربي الدوري الأخير؟ .. تطور ملفت في موقف سلمان الفرج من مواجهة الهلال والنصر

المدرب جورج جيسوس سيحسم موقف القائد من خوض المواجهة المرتقبة

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مازال موقف سلمان الفرج نجم وسط الهلال من خوض مواجهة النصر مساء الجمعة القادم معلقًا، وذلك رغم التطور الإيجابي في حالته الصحية.

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قائد الهلال كان قد تعرض لإصابة خلال تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الحزم الأخيرة في دوري روشن، ولذا غاب عن اللقاء الذي حسمه الزعيم لصالحه 4-1 وتُوج بعده باللقب رسميًا.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الفرج أبدى تحسنًا ملحوظًا في إصابته بالركبة، لكنه لم يصل للشفاء الكامل بعد، ولذا سيخضع لاختبارات طبية خلال اليومين القادمين ستحسم تمامًا موقفه من خوض ديربي الرياض.

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المدير الفني للهلال، جورج جيسوس، كان قد منح اللاعبين يومين من الراحة عقب الفوز على الحزم، على أن تُستأنف التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة النصر.

يُشار إلى أن العديد من التقارير تُرجح أن يكون هذا الموسم هو الأخير للفرج مع الهلال، خاصة أنه لم يلعب كثيرًا هذا الموسم كما أنه لا يتمتع بالعلاقة الأفضل مع جيسوس، ولذا قد يكون ديربي الجمعة القادم هو الأخيرة له في الدوري السعودي، حيث سيلتقي الفريقان من جديد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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