قبل ديربي جدة .. كريم بنزيما يستفز رياض محرز: لا يمكن مقارنة تجربتك بي ومواجهتك لا تقلقني!

المهاجم الفرنسي يتحدث قبل خوضه أول ديربي مع الاتحاد أمام الأهلي

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تحدث الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد السعودي، عن مواجهة الديربي المنتظرة أمام الأهلي، مؤكدًا أن أكثر شيء يقلقه في هذه المباراة هو فريقه، ولا يبالي بشؤون الراقي.

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العميد يستضيف الراقي غدًا الجمعة، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وقال بنزيما، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "الميدان الرياضي" القسم الرياضي التابع لصحيفة "اليوم": "الجمهور سيقدم لنا كل ما لديه خلال الديربي، وهذا سيحفز اللاعبين أكثر، ستكون مباراة كبيرة، ومن جانبنا سنفعل كل ما في وسعنا للفوز وإظهار أننا الأفضل.

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"في أقل من عشر دقائق، تم بيع جميع التذاكر، هذا يثبت أن المعجبين سيكونون في الموعد، سيدفعوننا كي نتمكن من الفوز بهذه المباراة، هم دافع إضافي لنا كلاعبين، الفوز نتشاركه سويًا، وهم يمنحوننا دفعة حقيقية لبدء المباراة ومنحها كل ما لدينا".

وبسؤاله عن مواجهة رياض محرز؛ جناح الأهلي، علق الفرنسي: " لا توجد مواجهة، نحن لسنا نفس اللاعبين، ليس لدينا نفس التجربة، سيحاول كل واحد منا تقديم كل ما لديه من أجل ناديه".

بنزيما اختتم: "لست قلقا بشأن فريقهم، أنا قلق بشأن فريقي وما يمكنني تقديمه على أرض الملعب، سنقدم كل ما لدينا للفوز بهذه المباراة، لإظهار أننا الأفضل، لإظهار صفاتنا أمام مشجعينا".

يذكر أن ديربي جدة يعود الموسم الجاري بعدما حرم هبوط الراقي لدوري يلو للدرجة الأولى في الموسم الماضي الجماهير من إثارة هذه المواجهة.

العميد يدخل الديربي محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق نقطة وحيدة، بينما يحل الراقي سادسًا بـ16 نقطة.

SHAHID