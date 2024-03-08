"أعظم فرصة في تاريخي" .. ديجاو يروي قصة مثيرة في بدايته مع الهلال

نجم الهلال السابق يكشف عن علاقته القوية مع جماهير الزعيم

روى البرازيلي ديجاو لاعب نادي الهلال السابق، قصة مثيرة في بدايته مع نادي الهلال، بعدما انتقل إلى صفوفه عام 2014 قادمًا من فلومينينسي البرازيلي.

ديجاو يعد من أفضل المدافعين الأجانب الذين مروا على نادي الهلال، حيث استمر معه لمدة موسمين، قبل الانتقال إلى الشارقة الإماراتي.

وقال ديجاو خلال تصريحات لبودكاست "CHARLA": "أول مباراة لعبتها كانت الكلاسيكو ضد الأهلي، الفريق الذي يلعب له حاليًا روجير إيبانيز وروبرتو فيرمينو، وصلت في ذلك اليوم رفقة وكيل أعمالي ووكيل آخر قام بالمفاوضات أخبرني بأن الأمير عبد الرحمن يُريد رؤيتي".

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وأضاف: "ذهبنا إلى منزل الأمير عبد الرحمن استغرقنا نصف ساعة للوصول إلى منزله داخل قصره، وكانت الصالة مليئة بالجدران وفيها النقش الفارسي، وكانت هناك طاولة كبيرها عليها 4 أشخاص يتناولون الطعام العربي".

مدافع الهلال السابق أضاف: "كان يُريدني الأمير عبد الرحمن أن أشارك في مباراة الهلال ضد الاتحاد الذي يلعب له كريم بنزيما نفس يوم وصولي، كان صعب بسبب فارق التوقيت، وجئت من عطلة مع فلومينينسي، لا يمكن ذلك".

وواصل: "العرب والتايلنديين يحترمونك كثيرًا ويعتذرون، وصلت إلى هناك قلت أننا سنتقاتل في الملعب لأن هذه الأمور تحفز الجماهير، وسأدخل وأقوم بهز الجماهير كما فعلت في فلومينينسي".

واختتم ديجاو تصريحاته قائلًا: "كان لدى الأهلي مهاجم كوري طويل جدًا، تقريبًا طوله مترين، استلم الكرة وتوقعت أن الكرة ستصل إلى نقطة معينة، وانزلقت ونزلت عليه بطريقة جوان (مدافع البرازيل السابق)، واستحوذت على الكرة لأمررها إلى الظهير، وقتها الجماهير بدأت بالهتاف باسمي، والملعب كان ممتلئ دائمًا وأمنح الجماهير حياتي في كل مباراة، لأن هذه أعظم فرصة حصلت عليها في تاريخي".