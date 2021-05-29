ديباي يعلنها: اهتمام برشلونة بي ليس مرهونًا بموقف كومان

أتمنى استمراره..

أكد ممفيس ديباي على أن انتقاله إلى برشلونة لا يتوقف على مصير المدرب رونالد كومان على رأس القيادة الفنية للنادي الكتالوني.

ويحاول برشلونة التعاقد مع ديباي بعد نهاية عقده في ليون بنهاية الموسم المنقضي، غير أن بعض التفاصيل لا تزال تقف حائلًا أمام إتمام الصفقة.

أحد تلك التفاصيل هي مستقبل المدرب كومان، والذي اعتبره ديباي ليس بالمؤثر على الصفقة، وإن كان قد تمنى استمراره في البلوجرانا الموسم المقبل.

ماذا قال ديباي عن انتقاله إلى برشلونة؟

الدولي الهولندي في تصريحات صحفية أجاب على أنه يشترط بقاء كومان للوصول إلى برشلونة قائلًا "الاهتمام موجود، لا أعتقد أنه من المهم إذا كان نادٍ مثل برشلونة مهتم".

كما أضاف مثنيًا على مدرب منتخب هولندا السابق "بغض النظر عن المكان الذي سأذهب إليه، أتمنى أن يبقى كومان في برشلونة، هذا من أجله وليس لي".

وأتم في هذا الصدد "برشلونة نادٍ رائع بكل التأكيد، ولكن هناك الكثير من الأندية الأخرى المميزة أيضًا".

ما هي الأندية الأخرى المهتمة بالتعاقد مع ديباي؟

كون ديباي مطروح في سوق الانتقالات مجانًا يجعله مثار اهتمام العديد من الأندية الكبرى وليس فقط برشلونة.

أحد تلك الأندية التي تضع عينها على اللاعب الهولندي هي يوفنتوس، غير أن التقارير تؤكد أن رغبة اللاعب هي ارتداء القميص الكتالوني.

ووجبت الإشارة هنا إلى أن ما سيقدمه ديباي مع منتخب هولندا في بطولة يورو 2020 بالصيف قد يزيد من الأندية الطامحة للتعاقد معه.

ما هو موقف كومان في تدريب برشلونة؟

ولا يزال موقف كومان من البقاء أو الرحيل عن برشلونة الموسم المقبل مجهولًا، وإن كانت إدارة جوان لابورتا تفضل إقالة الهولندي.

على أي حال، طلب لابورتا من كومان 15 يومًا للبحث عن خيار بديل، وفي حال أن لم يصل إليه، سيتم تجديد الثقة في المدرب الهولندي.

الجدير بالذكر أن عقد كومان مع برشلونة ممتد بصورة طبيعية حتى صيف 2022، وفي أول مواسمه نجح في تحقيق كأس ملك إسبانيا مع البلوجرانا.

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