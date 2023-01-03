ديبالا يُخلد ميدالية كأس العالم في خزائن روما

لعب لمدة 17 دقيقة خلال البطولة

واحدة من أهم اللحظات في مسيرة النجم الأرجنتيني باولو ديبالا بتحقيقه كأس العالم مع بلاده، لذلك قرر استغلال هذا الحدث بأفضل شكل ممكن.

ديبالا تواجد بقائمة الأرجنتين التي حصلت على لقب كأس العالم قطر 2022، وظهر في المباراة النهائية التي انتصر فيها منتخب التانجو بركلات الترجيح بعد التعادل 3/3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وأعلن نادي روما الإيطالي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" عن قيام ديبالا بإضافة الميدالية الذهبية للمونديال إلى الأرشيف التاريخي للذئاب.

ويأتي ذلك تخليدًا للإنجاز الذي حققه اللاعب في البطولة التي ظهر فيها أمام كرواتيا وفرنسا لمدة 16 دقيقة في نصف النهائي ودقيقة واحدة فقط في المباراة النهائية التي سدد فيها ركلة جزاء ناجحة في شباك الديوك.

يذكر أن صاحب الـ29 سنة انضم لروما في صفقة انتقال حر قادمًا من يوفنتوس الصيف الماضي، ونجح في تسجيل 7 أهداف وقام بصناعة هدفين في 12 مباراة بكل البطولات.