ديبالا يوجه صدمة جديدة إلى أندية دوري روشن السعودي!

ديبالا صدم الأندية السعودية في الصيف الماضي

SHAHID

وجه النجم الأرجنتيني باولو ديبالا صدمة جديدة إلى أندية دوري روشن السعودي، التي ترغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد أن صدمهم خلال الصيف الماضي!

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي إلى أن ديبالا يواصل جذب اهتمام أندية دوري روشن السعودي، بعدما رفض عرضين خلال الصيف الماضي، واختار البقاء في روما، حيث يرغب في الاستمرار مع فريقه بتمديد إقامته.

وأضاف الموقع أن ديبالا يُجري خلال الوقت الحالي محادثات من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2025، مع وجود وعد بتحسين الراتب من 4.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 1.5 مليون يورو مكافآت.

وعلى الرغم من وجود شرطًا جزائيًا يبلغ 12 مليون يورو، إلا أن ديبالا متمسك بالاستمرار مع نادي روما، ويتجه لرفض العروض السعودية مرة أخرى، رغم أنه يعلم جيدًا بأن موافقته تعني كسب الكثير من الأموال.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ديبالا يتمسك بالاستمرار مع روما، لأنه يرغب في تحقيق إنجاز أوروبي معه، بتحقيق بطولة الدوري الأوروبي، لرد الجميل لجماهير ناديه التي وجد منها الحب الكبير.

SHAHID