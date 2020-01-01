ديبالا: أخبرت رونالدو أننا نكرهه وتخفيض الرواتب شهد جدلًا

باولو ديبالا نجم فريق يوفنتوس يتحدث عن علاقته بميسي ورونالدو وموقفه من تخفيض الرواتب في النادي وعن معاناته مع فيروس كورونا.

شدد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس على صعوبة التعامل مع فيروس كورونا الذي ضرب إيطاليا بشكل مريع في الأسابيع الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ديبالا وتطرق خلالها للحديث عن عدة أمور في مقدمتها علاقته بالثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وتخفيض رواتب نجوم يوفنتوس.

وقال ديبالا: "الأمر كان صعبًا في البداية وشعر بالخوف لكنني لم أكن أعاني من أي أعراض، بعد ذلك بدأت أشعر بالإرهاق أسرع من الأول".

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وأضاف: "وقتها تأكدت أنني أعاني من مشكلة ما، خضعت للتحليلات وعرفت أنني مصاب بالفيروس، أرى الكثير من البشر يموتوا يوميًا هنا بسببه والأمور تسير بشكل سيئ".

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وأردف عن ميسي: "ربما لم يكن يجب أن أقول ما قلته بشأن عدم قدرتنا على اللعب سويًا، لقد تحدثت معه في ذلك الشأن وكلانا يعمل بنفس الشكل، لقد لعبت دقائق قليلة في المنتخب بكأس العالم وكوبا أمريكا، أردت حقًا أن أنجح مع الفريق وأحقق الألقاب".

وأكمل عن رونالدو: "لم نكن نعرفه بشكل شخصي لكن عندما وصل تفاجئنا من شخصيته وكونه اجتماعي ودومًا متاح، أخبرته أننا لا نحبه في الأرجنتين بسبب شخصيته وقال لي أنه على ما يرام مع ذلك ولا يمانع تلقي تلك الانتقادات".

وأنهى تصريحاته عن تخفيض الرواتب: "كيليني تحدث مع الرئيس ومع المجموعة وتناقشنا في الأمر، لقد كان هناك عدة أراء من ضمنها غياب بعضنا عن عدة مباريات حتى لا نفوت فرصة الحوافز، لكن ما حدث كان هو الأفضل".

جدير بالذكر أن ديبالا كان قد تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي بشكل رسمي ليكون ثالث عناصر يوفنتوس تعرضًا للإصابة.