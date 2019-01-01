الانتقالات

ديبالا يغيب عن فحوصات يوفنتوس الطبية للموسم الجديد

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مفاوضات مانشستر يونايتد تبعد ديبالا عن فحوصات يوفنتوس الطبية

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن باولو ديبالا سيغيب عن الفحوصات الطبية ليوفنتوس والتي ستقام اليوم الجمعة.

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وكان باولو ديبالا قد دخل في مفاوضات مع مانشستر يونايتد من أجل إتمام صفقة تبادلية بينه وبين روميلو لوكاكو الذي بات قريبًا من يوفنتوس.

وبسبب ذلك، كشفت كالتشيو ميركاتو أن المفاوضات بين ديبالا ومانشستر يونايتد قد أخذت خطوة أخرى للأمام خلال الأيام الأخيرة.

وبناء على ذلك، سيغيب ديبالا عن الفحوصات الطبية الروتينية والتي ستقام اليوم بالنسبة للاعبي يوفنتوس استعدادًا للموسم الجديد.

وكان ديبالا قد دخل في اهتمامات مانشستر يونايتد عقب عرض يوفنتوس لمهاجم الشياطين الحمر الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو.

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يذكر أن ديبالا كان قد ابتعد عن الأضواء بالنسبة للسيدةالعجوز عقب انتقال كريستيانو رونالدو إلى البيانكونيري قبل بداية الموسم الماضي.

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