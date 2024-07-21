ديبالا يعقد قرانه في غياب "أبرز الأصدقاء" ميسي ويفرض شرطاً صارماً للمدعوين!

300 شخص تقريباً حضروا الحفل

كشفت تقارير إعلامية عن كواليس حفل زفاف نجم روما والأرجنتين باولو ديبالا وصديقته أورليانا ساباتيني الذي شهد تواجد العديد من نجوم منتخب التانجو ولكن غياب أبرزهم ليونيل ميسي.

وعُقد القران مساء السبت في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيريس بحضور 300 شخص تقريباً ولكن غاب قائد منتخب الأرجنتين ميسي الذي وصفته التقارير الإعلامية بأنه من أبرز أصدقاء العروسين عن الحفل بسبب تعافيه من الإصابة التي لحقت بكاحله في نهائي كوبا أمريكا الأسبوع الماضي.

وشهد الحفل غياب الثنائي ألفارو موراتا وزوجته أليشي كامبيلو المقربان من ديبالا وساباتيني بسبب ارتباط الإسباني بإتمام انتقاله لميلان، ولكن نشر رسالة تهنئة للعريسين عبر وسائل التواصل الاجتماعية.

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وحضر الحفل مجموعة من نجوم الأرجنتين أبرزهم أنخيل دي ماريا، لياندو باريديس، وإنزو فيرنانديز الذي ظهر علناً عقب أزمة العنصرة التي أثارها فيديو احتفاله مع بقية لاعبي الأرجنتين عقب التتويج بالكوبا.

لاعب آخر من المنتخب كان حاضراً وتعرض لموقف محرج هو رودريجو دي بول الذي اصطدم بصديقته السابقة المطربة الأرجنتينية تيني، والتي تربطها صداقة بالعروسين، والتي علقت على الموقف قائلة في تصريحات نقلتها "آس": أفترض أن سيكون علي أنا ورودريجو تحية بعضنا البعض، لم أقابله منذ مدة طويلة".

وقالت وسائل الإعلام إن الثنائي اشترط على الحضور عدم التقاط أي صور بالهواتف الجوالة أثناء العرس، وإن كان ديبالا وزوجته نشرا مجموعة من الصور عبر الحسابات الخاصة لهما على وسائل التواصل الاجتماعية.