ديبالا يكشف حجم الخلاف مع سامباولي في الأرجنتين

الانتقادات تتوالى على المدرب السابق

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس الأرجنتيني، عن مدى سوء العلاقة بينه وبين مدرب المنتخب السابق خورخي سامباولي.

وتواجد ديبالا رفقة سامباولي في مونديال روسيا 2018، ولكن لم يشارك إلا في 20 دقيقة من الأربعة لقاءات التي لعبها الفريق.

وقال ديبالا مع "فوكس": "تحدث معي قبل المونديال عندما زارني في تورينو، ولكن في روسيا لم يكن بيننا أي تواصل، لم يتحدث معي أبداً".

وأضاف: "لم يكن حتى يلقي التحية، وهذا أمر نادر الحدوث في عالم كرة القدم أن لا يسألك المدرب عن أحوالك، فكرت أن بالتأكيد هناك أمراً ما حدث بيننا".

وأكمل لاعب يوفنتوس: "الأمر انتهى كما بدأ، الأمر لم يكن سهلاً لي أو له، كان هناك مسافة بيننا".

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وعن مدربه الحالي ليونيل سكالوني: "تحدث معي قبل الكوبا وقال لي إنه يريدني في مركز اللاعب رقم تسعة، ما حدث في مباراة تشيلي كان دون سابقة، مجرد نرفزة ملعب".

وكان ديبالا اعترض على تغييره في لقاء المركز الثالث والرابع أمام تشيلي في كوبا أمريكا بعدما سجل هدف بلاده الثاني.

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وفازت الأرجنتين في اللقاء على تشيلي بهدفين لواحد لتحرز المرتبة الثالثة لكوبا أمريكا.