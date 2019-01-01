ديان كولوسيفسكي: الجوهرة السويدية التي أضاعها آرسنال من يده

يُقدم اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا مستويات مبهرة مع بارما معارًا من أتالانتا، ما جعل آرسنال يُحاول تصحيح خطأ الماضي

أصبحت القصص عن خسارة آرسنال لفرصة التعاقد مع بعض النجوم الكبار متزامنة مع فترة المدرب الفرنسي آرسين فينجر مع النادي اللندني.

وعلى الرغم من أن فينجر معروف عنه أنه ذو نظرة مميزة في اكتشاف المواهب والنجوم، لكنه ادعى أنه كانت أمامه فرصة لضم لاعبين أمثال كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي وبول بوجبا قبل أن يصبحوا أسماء عالمية.

اسم آخر يُمكن أن يعض فينجر وآرسنال -بالطبع- أصابع الندم للتفريط في فرصة ضمه، وهو النجم السويدي الصاعد ديان كولوسيفسكي، بطل هذا الموضوع.

بلا شك يعتبر كولوسيفسكي صاحب الـ19 عامًا هو الاكتشاف الأبرز في السيري آ هذا الموسم، بتألقه بقميص بارما معارًا من أتالانتا.

صحيح أنه لم يصل بعد للمستويات العالمية، لكن بدايته الواعدة في إيطاليا تؤكد أنها مسألة وقت قبل وصوله لمستوى لاعبي النخبة في كرة القدم.

تبدأ قصة كولوسيفسكي في ستوكهولم، حيث وُلد لأبوين مقدونيين شماليين واكتسب حب كرة القدم من خلال شقيقته ساندرا.

بعد أن شاهده أحد الجيران وهو يلعب في الشارع في سن السادسة، التحق بأكاديمية برومابويكارنا للشباب الشهيرة في السويد، التي خرجت عددًا من اللاعبين الدوليين السويديين مثل أنديرش ليمبار وجون جويديتي.

من هناك شق كولوسيفسكي طريقه، وبدأ مسيرته كمدافع قبل أن ينتقل تدريجيًا إلى خط الوسط.

في السادسة عشرة من عمره، وأثناء لعبه في دورة للشباب، لفت أنظار رئيس أكاديمية أتالانتا "زينجونيا"، ماوريتسيو كوستانزي، والأمر نفسه بالنسبة لآرسنال الذي بدأ يهتم بخدمات الموهبة الشابة.

في الأخير اتخذ كولوسيفسكي قراره النهائي واختار الانتقال إلى أتالانتا، الذي دفع 100000 يورو (86000 جنيه إسترليني / 111000 دولار) لبرومابويكارنا لتأمين خدماته.

خلال أول موسم له في إيطاليا، سجل 17 هدفًا في 22 مباراة فقط رغم أنه لاعب خط وسط لفريق أتالانتا تحت 17 عامًا، وكان يستخدم كبديل للهجوم داخل فريق بريمافيرا، أو تحت 19 عامًا.

بدأ نجمه يلمع أكثر في موسم 2018/2019 حيث ساعد أتالانتا في الفوز ببطولة بريمافيرا الوطنية للمرة الثالثة فقط في تاريخه بينما حصل أيضًا على جائزة موروسيني لأفضل لاعب في المراحل النهائية من المسابقة.

أداء كولوسيفسكي على مستوى الشباب جذب اهتمام مدرب الفريق الأول لأتالانتا، جيان بييرو جاسبريني، ليُقرر منحه الظهور الأول مع الفريق الأول في يناير 2019 حين شارك كبديل في فوز أتالانتا على فروزينوني 5/0.

عقب ذلك ظهر مرتين أيضًا على مقاعد البدلاء في موسم أنهى فيه أتالانتا السيري آ بشكل رائع في المركز الثالث ليصعد لدوري أبطال أوروبا.

كان كولوسيفسكي يعي أن فرصه في المشاركة بانتظام مع أتالانتا ستكون صعبة، لذا وافق على الانتقال إلى بارما على سبيل الإعارة لمدة موسم في يوليو الماضي، وخاض أول مباراة للفريق في الموسم الحالي أمام حامل اللقب يوفنتوس.

خاض اللاعب أقل من ساعة أمام البيانكونيري قبل أن يتم استبداله، ولكن بعد أسبوع واحد فقط أظهر لروبرتو دافيرسا مدرب بارما مهاراته حين صنع هدفين وهو جناح أيمن في الفوز 3/1 على أودينيزي.

ومنذ ذلك الحين بات اسمه أثقل وأقوى، وسجل أول هدف له على مستوى الفريق الأول أمام تورينو في سبتمبر قبل أن يلعب دورًا مباشرًا في ثلاثة من أهداف فريقه الخمسة (هدف واحد، وتمريراتين حاسمتين) ضد جنوى بعد شهر.

حتى في حالة عدم نجاحه في التسجيل أو صناعة الأهداف، إلا أن كولوسيفسكي كان يُظهر قدرات كبيرة في التمرير والمراوغة والتحكم في نسق المباراة، على سبيل المثال مستواه في المباراة التي انتهت بالتعادل مع الإنتر 2/2.

يمتلك اللاعب بنيان جسدي مميز، حيث يبلغ طوله 1.86 متر، وأظهر تفاهمًا كبيرًا مع جيرفينيو في بارما، فبات يعرف متى يتراجع لتغطية المساحات وراء المهاجم الإيفواري، بانضباط كبير يٌحسد عليه.

وقال مدرب بارما دافيرسا عن نجمه الشاب مؤخرًا "إذا قمت بتحليل البيانات، يمكنك أن ترى أنه فتى يغطي في كل مباراة من 13 إلى 14 كيلومترًا".

"إذا تعلم كيف يُحافظ على نفسه، ليكون أقل حماسة وأكثر حسمًا، فيمكنه أن يصبح لاعبًا مهمًا بالفعل. ليس لدي أي خوف من القول إنه يمكن أن يصبح لاعبًا رائعًا."

يتضمن هدف كولوسيفسكي القريب مساعدة بارما على الابتعاد عن معركة الهبوط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، مع هدفيه وخمس تمريرات حاسمة في 11 مباراة في الدوري، فهذا يُعبر عن فرصة مثالية لمواصلة تألقه والبناء على ذلك.

قد يكون أيضًا مساعدًا لمنتخب السويد في يورو 2020 ، حيث ظهر لأول مرة مع منتخب تحت 21 سنة في سبتمبر الماضي، على الرغم من تمثيله سابقًا لمقدونيا الشمالية على مستوى الناشئين.

وفي الوقت نفسه يتطلع أتالانتا بالفعل إلى الترحيب بعودة كولوسيفسكي في نهاية الموسم، على الرغم من صعوبة الاحتفاظ به.

كان مانشستر سيتي مرتبطًا من قبل باللاعب الشاب، لكن آرسنال - الفريق الذي رفضه منذ أكثر من ثلاث سنوات - هو الأكثر رغبة بالتكفير عن خطأه وضمه.

إذ يشاع أن آرسنال عقد محادثات حول صفقة تصل قيمتها إلى 25 مليون يورو (21.5 مليون جنيه إسترليني / 27.7 مليون دولار) لضمه، وإذا لم يكن لمسعود أوزيل مستقبل طويل الأجل في ملعب الإمارات ولم يتم الاحتفاظ بداني سيبايوس على أساس دائم، فعندئذ كولوسيفسكي قد يثبت أنه رقم اللاعب رقم 10 الذي ينادي به مشجعو آرسنال.

ربما يتمنون لو أنهم لم يضطروا إلى الانتظار طويلاً حتى يضعوا أيديهم عليه.