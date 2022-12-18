"دياز عليه الكف عن إحراج إيجالو"

المهاجم أهدر ركلة جزاء جديدة أمام الباطن

Shahid

طالب الناقد الرياضي سامي الحريري رامون دياز المدير الفني للهلال بالتوقف عن إحراج المهاجم أوديون إيجالو، وذلك بإبعاده عن تنفيذ ركلات الجزاء المحتسبة للفريق.

المهاجم النيجيري أهدر ركلة جزاء في المباراة الأخيرة أمام الباطن لكنه عوض ذلك بإحراز هدف تقدم الفريق في الشوط الثاني من اللقاء الذي انتهى لصالح الهلال 3-1.

عودة دوري روشن السعودي .. تابعه على شاهد

الحريري طالب دياز بمنح لاعب آخر مسؤولية تنفيذ ركلات الجزاء لأن إيجالو لا يُجيد تسديدها، وأضاف "النقطة السلبية في مباراة الهلال والباطن هي إهدار الركلات الجزائية".

تابع "اللاعبون الأجانب يجب أن يُضيفوا لأنديتهم وللدوري، تسديد إيجالو لركلة الجزاء كان غريبًا وتكرار لما فعله أمام الشباب، صحيح أنه هداف ممتاز لكنه لا يُسدد ركلات الجزاء بصورة جيدة ويجب على دياز أن يُغيره".

وأتم "إيجالو سجل 24 هدفًا الموسم الماضي منهم ركلة جزاء واحدة، ربما هو مهاجم جيد لكنه غير متخصص في الجزائيات، لماذا يتعرض للإحراج دومًا بعدم تسجيله ركلات الجزاء؟ شاهدنا كيف سدد كاريلو ركلته بقوة وإتقان".

الهلال سيواجه النصر في الجولة القادمة من الدوري السعودي.

Shahid