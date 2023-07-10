دون ميسي أو رونالدو .. "فيفا" سابقًا تكشف عن غلاف لعبتها الجديدة!

اللعبة الموسمية الجديدة ستصدر قريبًا.

تم كشف النقاب عن الغلاف الخاص بلعبة FC24 الخاصة بشركة EASPORTS التي اعتادت أن تطلق على لعبتها الموسمية اسم "فيفا".

اللعبة الجديدة ستصدر خلال أسابيع ومن المنتظر أن تشهد تطورًا كبيرًا يواكب تغيير الاسم وانتهاء الشراكة التي دامت لعقود طويلة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وغاب الثنائي الأشهر ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن غلاف اللعبة، حيث ظهر إرلينج هالاند يتوسط مجموعة من النجوم الحاليين والسابقين.

وأبرز من ظهروا على الغلاف كان زين الدين زيدان وبيليه وديفيد بيكهام وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام ومجموعة من نجمات كرة القدم النسائية.

جدير بالذكر أن اللعبة تصدر بشكل رسمي في الـ 29 من شهر سبتمبر المقبل، ومن المفترض أن تشمل وجود فرق ودوريات جديدة سيتم الإعلان عنها لاحقًا.