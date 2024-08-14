دون حد أعلى .. قرار مفاجئ من اتحاد الكرة السعودي بشأن عدد أجانب الأندية!

تعرف على قرار اتحاد الكرة الجديد!

كشف الإعلامي أحمد العجلان عن مفاجأة جديدة بشأن عدد اللاعبين الأجانب في الأندية خلال فترة التسجيل، استعدادًا للموسم الجديد 2024-25.

ونشر العجلان عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يؤكد فيها على أن اتحاد الكرة بعث بخطاب لأندية دوري روشن، يؤكد خلاله دعمه للأندية في سبيل تسويق العدد الزائد من اللاعبين الأجانب في قوائمهم.

وأضاف العجلان أن اتحاد الكرة أرسل بخطاب إلى الأندية نصه: "قائمة اللاعبين الأجانب مفتوحة لكم أثناء فترات التسجيل دون حد أعلى".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويعني هذا الأمر أنه سيكون من حق كل الأندية تسجيل أكثر من 10 لاعبين أجانب في القوائم، رغم أن اللائحة الجديدة تنص على أحقية كل فريق تسجيل 25 لاعبًا منهم 10 أجانب، بشرط أن يكون بينهم 2 من مواليد 2003 فيما فوق.

وهناك بالفعل أندية تُعاني حاليًا من كثرة عدد اللاعبين الأجانب في قوائمهم، مثل أندية النصر والاتحاد والأهلي وغيرهم، حيث يحاولون حاليًا تسويق اللاعبين غير المرغوب فيهم.