دوناروما يغادر مباراة ميلان قبل انطلاقها بدقائق!

بسبب آلام في المعدة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

اضطر ميلان لإجراء تبديل اضطراري قبل انطلاق مباراته ضد جنوى، المقررة ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري الإيطالي.

جاء ذلك عقب تعرض حارسه جيانلويجي دوناروما لآلام في المعدة وشعور بالغثيان، ليغادر الملعب مجبراً.

وعلى الفور حل الإسباني بيبي رينا في حراسة مرمى الروسونيري بدلاً منه.

وكان ميلان قد بدأ الدوري بشكل سيئ حتى الآن، حيث خسر 4 مباريات من أول 6، ولم يحقق سوى 6 نقاط.

يذكر أن المدرب ماركو جيامباولو قد بات محل شك في الوقت الحالي، وقد لا يبقى في منصبه طويلاً وفقاً للتقارير الصحفية.