"لا أتحدث الفرنسية" .. دوناروما يروي التفاصيل المرعبة لاقتحام وسرقة منزله

الحارس الشاب وصديقته وأحداث عصيبة

كشف حارس باريس سان جيرمان جانلويجي دوناروما تفاصيل تعرضه للاعتداء هو وصديقته أثناء عملية السرقة التي تعرض لها منزلهما.

وأوضحت تقارير الجمعة أن قرابة نصف مليون يورو من الأموال والممتلكات قد سُرقت من منزل الإيطالي عقب تعرضه للسطو المسلح وفرار المعتدين.

وقال اللاعب مع "Libero": "هذا أسوأ موقف يمكن أن تتعرض له، كنت عاجزاً أنا وأليسيا وتم إجبارنا على إعطاء كل الممتلكات الثمينة التي نملكها".

واتبع: "كان هناك الكثير من الخوف، كنت أخشى على أليسيا، قاموا بتقييدي، وأنا لا أجيد الفرنسية ولم أتمكن من إخبارهم بأماكن الأشياء".

وختم الإيطالي: "الآن نقيم في فندق وتركنا الشقة تماماً للشرطة لإكمال التحقيقات، لا يمكنني الكشف عن كل التفاصيل بخصوص ما حدث لأن التحقيقات لا تزال جارية".

ورغم الواقعة المؤسفة، سافر "جيجيو" السبت مع ناديه إلى اليابان من أجل خوض مباريات الدوري التحضيرية، حيث يفترض أن يواجه النصر وإنتر.