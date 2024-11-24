"كن متواضعًا" .. شركة "بيتزا" تقصف جبهة مانشستر سيتي مجددًا بعد رباعية توتنهام!

سخرية من السيتي بعد رباعية توتنهام

قامت شركة "دومينوز بيتزا" الشهيرة، بقصف جبهة مانشستر سيتي مرة أخرى، مستغلًا الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق أمام توتنهام.

وخسر مانشستر سيتي برباعية دون رد، على يد ضيفه توتنهام بالجولة 12 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت.

ونشر حساب دومينوز بيتزا عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، صورة للعبوة التي يتم وضع البيتزا فيها، مكتوب بداخلها عبارة "كن متواضعًا"، معلقًا عليها: "التوصيل إلى السيتي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واستخدمت الشركة عبارة "كن متواضعًا"، وهي تلك العبارة التي قالها النجم النرويجي إرلينج هالاند، خلال مشادته مع المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين الموسم الحالي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تسخر فيها شركة البيتزا من مانشستر سيتي، حيث سبق وأن أعلنت تقديم 115 بيتزا مجانية لجماهير مانشستر يونايتد، قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في إشارة إلى عدد المخالفات المالية ضد السيتي "115 مخالفة".