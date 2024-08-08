ليست المرة الأولى .. شركة بيتزا "تقصف جبهة" مانشستر سيتي عبر قميصه الاحتياطي الجديد!

السخرية من أبطال إنجلترا متواصلة

عادت شركة "دومينوز بيتزا" الشهيرة لقصف جبهة مانشستر سيتي مجددًا، وذلك باستخدام قميصه الاحتياطي الجديد الذي أعلن عنه اليوم الخميس.

دومينوز بيتزا كانت قد سخرت من السيتي خلال مواجهة مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث أعلنت أنها ستمنح جماهير الشياطين الحمر 115 بيتزا مجانية قبل المواجهة التي انتهت فيما بعد بفوز رجال المدرب إيريك تين هاج 2-1 وتتويجه باللقب.

الشركة الشهيرة كانت تُشير عبر الرقم 115 إلى عدد المخالفات المالية المتهم بها أبطال إنجلترا ولم يصدر بها أي عقوبات حتى الآن، وقد عادت للسخرية من السيتي من جديد باستخدام نفس الرقم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أحد حسابات السيتي الجماهيرية طلب من عشاق النادي تقييم القميص الاحتياطي للموسم القادم من 10، فاقتبس حساب دومينوز بيتزا على منصة إكس التغريدة وعلق "115" في إشارة جديدة إلى عدد المخالفات المالية.

يُشار إلى أن السيتي يواجه حاليًا 115 تهمة تتعلق باللعب المالي النظيف، وسيتم عقد جلسة استماع خلال شهر نوفمبر القادم، بشأن تلك القضايا.