دومينجوس سواريز يحسم جدل موسى ديابي رسميًا .. ويوجه رسالة إلى نجوم الاتحاد بعد الفوز على النصر

الاتحاد يقدم موسمًا رائعًا في 2024-2025..

وجّه البرتغالي دومينجوس سواريز، الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، "رسالة" إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد الفوز على النصر، في كلاسيكو السعودية الكبير.

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الاتحاد فاز (2-1) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء يوم الجمعة، بملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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دومينجوس طالب في تصريحات مع صحيفة "الميدان الرياضي"، نجوم الفريق الاتحادي بـ"مواصلة النجاحات" التي يحققوها، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ وعدم التوقف عند هذا الحد.

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ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 36 نقطة بعد مرور 13 جولة، مع التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث تنتظره مواجهة كبيرة أمام عملاق الرياض الهلال.

وأعرب الرئيس التنفيذي عن ثقته في أن جميع لاعبي العميد، سيكونون على أهبة الاستعداد؛ بعد العودة من فترة "التوقف"، التي تبدأ عقب نهاية منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن للمحترفين؛ بسبب مشاركة منتخب السعودية في كأس الخليج.

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وأشار دومينجوس سواريز إلى أن الاتحاد، سيقيم معسكرًا في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال فترة التوقف؛ من أجل الاستعداد لباقي المنافسات خلال الموسم الحالي.

وعن موسى ديابي، جناح نادي الاتحاد.. نفى دومينجوس كل الأنباء والمخاوف التي تتحدث عن تعرضه للانتكاسة؛ عندما أعلن عودة اللاعب إلى مباريات الفريق الأول لكرة القدم، في شهر يناير من عام 2025.

جدير بالذكر أن الاتحاد كشف يوم 23 نوفمبر الماضي، عن غياب ديابي لمدة شهرين، بعد تعرضه لـ"إلتواء في الكاحل الأيسر" مع إصابة في "أربطة المفصل"؛ قبل أن يتم تداول صورة لقدم اللاعب في "الجبيرة"، وسط أنباء ومخاوف من انتكاسته.