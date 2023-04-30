"دول حاولت خطف كرة القدم بالسوبر ليج.. ودوري الأبطال 2024 يجب تعديله"

الكل في مرمى نيران خافيير تيباس حتى دوري أبطال أوروبا 2024

واصل خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا الإسبانية، انتقاداته لبطولة السوبر ليج التي وصفها بالمدمرة للبطولات المحلية رياضيًا وماليًا، لكنه انتقد هذه المرة نظام بطولة دوري الأبطال 2024.

وأعلن 12 ناديًا أوروبيًا مقترحًا في أبريل 2021 لبطولة جديدة تسمى "دوري السوبر ليج" بمشاركة 20 فريقًا لكنها قوبلت بالرفض من الاتحادات المحلية والقارية وحتى الحكومات لتنسحب كل الأندية. وبقى ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس متمسكين بالبطولة مع الحديث عن تعديل جديد في نظامها.

وكان تيباس من أبرز المعارضين للبطولة الجديدة التي لم تنطلق وقال مجددًا في حوار له مع AD الهولندية: "السوبر ليج ستدمر البطولات المحلية رياضيًا واقتصاديًا، لو لم تسمح لك بطولتك المحلية بالمشاركة في البطولات الأوروبية فستصبح بطولتك أقل جاذبية، وهذا ضد ما بنيناه على مدار عقود؛ الجمع بين البطولات المحلية والأوروبية في نموذج ناجح على الرغم من أن بعض الأشياء غير صحيحة".

وهاجم تيباس مُلاك الأندية الأوروبية "الأثرياء يشترون الأندية التي تقع في أيدي دول، مجموعة من كبار الأندية حاولت خطف كرة القدم الأوروبية عن طريق بطولة السوبر ليج؛ فكان يجب أن يقول شخص لا".

وتابع رئيس رابطة الليجا انتقاده لنظام البطولة "المقترح كان مشابهًا لما قُدم من رابطة الأندية الأوروبية في 2019 ورُفض بشدة من الأندية والاتحادات وقتها".

لكن تيباس هاجم في الوقت نفسه بعض النقاط في البطولات الأوروبية "يجب عليهم تعديل أمرين؛ الأندية التي تنافس قاريًا لديها دخل أكبر من باقي فرق بلدها وكان من الخطأ في 2016 زيادة عدد المقاعد؛ كنت ضد لعب 4 أندية إسبانية في دوري الأبطال".

وواصل رئيس رابطة الليجا "نموذج 2024 الجديد لدوري الأبطال يجب العمل على واحد آخر من الآن يشمل كل أركان أوروبا. القرار التي تتخذه لا يؤثر على لاعب يتقاضى 3 ملايين يورو شهريًا بل على موظف يكسب 1500 يورو كذلك".