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دوفان زاباتا يحلم باللعب لريال مدريد

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اللاعب حقق حلم الأبطال ويتطلع للأعلى

قال دوفان زاباتا مهاجم أتالانتا أن حلمه الأكبر هو إرتداء قميص ريال مدريد.

المهاجم الكولومبي حظي بموسم رائع توجهُ بقيادة أتالانتا لاحتلال المركز الثالث في الدوري الإيطالي والتأهل لدوري أبطال أوروبا القادم.

وقد ارتبط بعدد من الأندية الإيطالية والإنجليزية، لكنه أبدى رغبته باللعب لريال مدريد.

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إذ قال مازحًا "لم يتصل بي أحد من ريال مدريد، ولكن أتمنى ....، لقد شاهدت أخبارًا حول اهتمامهم بي وهذا شرف لي، لكني أشعر بالراحة وأحاول البقاء متواضعًا".

مهاجم نابولي السابق أشاد بثقة أتالانتا به، مؤكدًا أنه يدين للنادي بالكثير، ومضيفًا "أعلم أنهم بذلوا جهدًا كبيرًا للحصول عليّ وهذا يعني لي الكثير. لقد كان الموسم الحُلم. في إيطاليا، يضعونني كل يوم في فريق مختلف".

أخيرًا أكد المهاجم صاحب ال ٢٣ هدفًا في الموسم الأخير من السيري آ أن تركيزه الحالي مع منتخب كولومبيا المشارك في كوبا أمريكا الشهر القادم في البرازيل، مشددًا على أنهم يستهدفون الفوز باللقب.

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