دور البطولة أو مقصلة العقوبات .. التعامل الأمثل للنصر مع تاليسكا بسبب الغناء!

هل ينجح النصر في حل أزمة أندرسون تاليسكا؟

"صاحب بالين كذاب" هذا المثل المصري يليق تمامًا على أندرسون تاليسكا لاعب النصر، فعلى قدر تألقه مع النصر داخل الملعب، يُثير اللاعب البرازيلي الجدل خارج الملعب، خاصة بعد إصراره على الغناء وإحياء الحفلات، مما قد يُعطل مسيرته كلاعب كرة قدم، فما هو الحل؟

تاليسكا قدم انطلاقة أكثر من رائعة مع نادي النصر الموسم الحالي، حيث استطاع أن يقود العالمي لتصدر دوري روشن للمحترفين، قبل أن يتراجع الفريق ويفقد الصدارة، ويخرج من كأسي السوبر وخادم الحرمين الشريفين في نصف النهائي.

في الوقت الذي كان النصر يسير فيه بشكل رائع، سافر تاليسكا بشكل مفاجئ إلى بلاده البرازيل، مؤكدًا على أنه يعاني من إصابة ويحتاج إلى علاج في بلاده، ولكن تبين أنه سافر من أجل حضور حفلات غنائية خاصة به!

وتكرر الأمر مؤخرًا، بعدما أعلنت الشركة التي تدير أعمال تاليسكا عن إقامة 4 حفلات غنائية في البرتغال، مما أثار الغضب تجاه اللاعب، وأصبح النصر الآن أمام العديد من الحلول مع أندرسون، نستعرضها خلال السطور التالية..

وضع الخيارات أمام تاليسكا

من الممكن أن تقوم إدارة النصر بوضع خيارات أمام تاليسكا، تضمن ألا يتأثر مستوى اللاعب البرازيلي باهتمامه بالغناء والموسيقى وإحياء الحفلات.

من ضمن الخيارات أن يتم تنسيق وجدولة حفلاته في فترات الأجازات الرسمية فقط، خلال فترة توقف دولي، أو بعد انتهاء الموسم، مع التأكيد على أن تلك الحفلات لن تؤثر على لياقته البدنية، ويتم مراقبتها جيدًا وبشكل دورٍ.

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وخيار آخر، بأن تقوم إدارة النصر بوضع خصومات خاصة في عقد تاليسكا، بأنه إذا سافر للعلاج في بلاده مرة أخرى، سيتم خصم جزء كبير من راتبه، خاصة أن المملكة بها كافة السبل لعلاج وتأهيل اللاعبين المحترفين.

وغيرها من الخيارات التي تحفظ حقوق نادي النصر، وتحافظ على تاليسكا ولياقته البدنية، وتركيزه الذهني مع الفريق، تستطيع الإدارة النصراوية وضعها على الطاولة أمام النجم البرازيلي.

التخلص من تاليسكا

هو الحل الأسهل بالنسبة لإدارة النصر، وهو تسويق عقد تاليسكا الذي قام بتجديده مؤخرًا، وهناك الكثير من الأندية العربية والتركية والبرازيلية، التي ترغب في ضمه.

وسيضمن النصر الحصول على مقابل مادي كبير، يستطيع من خلاله العالمي التعاقد مع لاعب آخر مميز، يعوض أندرسون تاليسكا حال التخلص منه.

وهنا ستكون إدارة النصر في عيون جمهورها صاحبة حق، وأن اللاعب هو من تسبب في هذا القرار، لأنه يجب على كل لاعب التركيز فقط في كرة القدم وليس شيء آخر.