دوري يلو | الأهلي يتعادل إيجابيًا أمام الساحل في سيناريو درامي

الأهلي يواصل نتائجه غير الجيدة

Shahid

تعادل فريق النادي الأهلي أمام نظيره الساحل بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، والمؤجلة من الجولة 12 ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي.

وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 21 في المركز السادس، بينما رفع الساحل أيضًا رصيده إلى النقطة 13 في المركز الخامس عشر.

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تقدم الساحل عن طريق اللاعب سالم مقعدي بالدقيقة 61 من زمن المباراة، بعد هجمة مرتدة، وصلت له خارج منطقة الجزاء، ليسددها قوية في المرمى.

وتعادل الأهلي بهدف في الدقيقة 68 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب حسن العلي بعد عرضية رائعة أرسلها رياض بودبوز من الجهة اليسرى، ليضعها العلي في المرمى.

وأضاف هيثم عسيري الهدف الثاني للأهلي بالدقيقة 83، قبل أن يتعادل راضي الراضي لفريق الساحل بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعد ركلة ركنية وصلت له، ليسددها في المرمى.

Shahid