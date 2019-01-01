"غياب النجوم" العنوان الأبرز في مواجهة السوبر القطرية مساء اليوم

المواجهة الثالثة في غضون أسبوعين بين السد والدحيل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تترقب الجماهير القطرية والعربية مساء اليوم مواجهة السد والدحيل على كأس السوبر القطري، والتي سيُفتتح بها الموسم الكروي الجديد في قطر.

وستكون تلك هي المباراة الثالثة بين الفريقين في غضون أسبوعين، إذ لعبا خلال الـ10 أيام الماضية مباراتي ثمن نهائي دوري أبطال آسيا وقد انتهت الأولى بالتعادل ونجح السد في الفوز بالثانية 3-1 والصعود لدور الـ8 وتأكيد مشاركته في كأس العالم للأندية في ديسمبر القادم.

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وستختلف مباراة الليلة على ملعب جاسم بن حمد عن المواجهة الآسيوية، إذ من المتوقع أن تكون أقل في المستوى الفني نظرًا لغياب عدد من نجوم الفريقين عن المباراة لأسباب مختلفة.

ويفتقد السد خلال اللقاء لثلاثيه المؤثر جدًا، المهاجم بغداد بونجاح والمدافع طارق سلمان والظهير الأيمن حامد إسماعيل، للإيقاف بعد طردهم خلال المباراة الأخيرة في الموسم الماضي وكانت ضد الدحيل كذلك في نهائي كأس أمير قطر.

أما الدحيل، فلن يلعب معه مباراة الليلة مهاجمه الدولي المعز علي للإيقاف بعد طرده كذلك خلال نهائي كأس الأمير، ومعه سيغيب مهدي بن عطية وأحمد ياسر ومحمد موسى وسلطان البريك للإصابة، وجميعهم من العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها المدرب روي فاريا.

يُذكر أن السد تُوج بطلًا لدوري نجوم قطر الموسم الماضي، فيما فاز الدحيل بلقب كأس الأمير بعد انتصاره على السد 4-1 في النهائي.