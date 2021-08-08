"دوري سوبر ليج هو السبب في رحيل ميسي"

تيباس يواصل الهجوم ويفجر المفاجأة

واصل رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، الهجوم على رئيسي برشلونة وريال مدريد، جوان لابورتا وفلورنتينو بيريز، بعد الإعلان عن رحيل ليونيل ميسي.

وأعلن نادي برشلونة عن رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الأزمة المالية التي تجتاح النادي الكتالوني.

وكان تيباس قبل يومين قد خرج وأكد أن لابورتا قد منحه الدعم لحصول الدوري الإسباني على القرض من صندوق الاستثمار CVC قبل أن يبدل قراره ويعلن رفضه للمشروع.

وشارك تيباس مقال نشرته "La Vanguardia" الكتالونية عبر "تويتر" يدعي أن خطة تأسيس دوي سوبر ليج هي من تسببت في رحيل ميسي وأن الدوري الإسباني ليس له يد في ذلك.

وأضاف تيباس تعليقًا وقال: "في 14 يوليو الماضي، تمت مناقشة الوثائق المتعلقة بمسألة القرض من صندوق الاستثمار CVC وتم تسليمها إلى المديرين التنفيذيين بنادي برشلونة وكان هناك رضاء تام من قبلهم وكان يشعرون بالحماس الشديد لتجديد عقد ميسي".

Corrección. Cenamos con @JoanLaportaFCB el 14 de julio, se habló y se entregó documentación del tema de CVC a los ejecutivos del @FCBarcelona_es, explicaron el acuerdo cerrado con Messi..."entusiasmo a raudales"#LaVerdad

La Superliga que vale un Leo https://t.co/3THJ1c6CP8 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 8, 2021

يذكر أن ميسي رحل عن برشلونة رغم توصل الطرفين لاتفاق لتجديد العقد، ووفقًا للابورتا، رابطة الليجا وقوانينها ولوائح اللعب المالي النظيف كانت العامل الرئيسي في إعلان رحيل ميسي.

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